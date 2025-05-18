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Коммерсантъ FM
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Австрия заглушила политику

Джей-Джей с «Wasted Love» выиграл «Евровидение»

На 69-м конкурсе песни «Евровидение» в Базеле победил австриец Джей-Джей, которому “Ъ” прочил успех незадолго до финала. О музыкальных и политических страстях эстрадного состязания — Игорь Гаврилов.

Австриец Джей-Джей, кроме прочего, проявил себя как сильный вокалист

Австриец Джей-Джей, кроме прочего, проявил себя как сильный вокалист

Фото: Martin Meissner / AP

Австриец Джей-Джей, кроме прочего, проявил себя как сильный вокалист

Фото: Martin Meissner / AP

Как мы и предполагали, выиграл тот, кто кроме прочих качеств проявил себя как сильный вокалист. На «Евровидении» надо не только паясничать, но и тянуть высокие ноты. Поэтому при всем обаянии эстонца Томми Кэша его шансы на победу были ниже, чем у его основных конкурентов — Израиля, Австрии, Греции, Нидерландов, Франции и Швейцарии. Национальные жюри определили его на скромное восьмое место, и только голосование зрителей помогло войти в тройку сильнейших.

Израильтянка Юваль Рафаэль была самой обсуждаемой участницей конкурса.

Профессионалы, входившие в национальные жюри, оценили ее вокальные данные и мощный музыкальный материал. Однако громко поющая девушка с поп-балладой для больших арен — распространенный типаж на прошедшем конкурсе. Судьям, которым такое нравится, было из чего выбирать. Впрочем, склонные видеть во всем политику комментаторы все равно писали, что профессионалы голосовали так, как велит сегодняшняя мода, то есть любым образом — лишь бы против Израиля. В итоге высшую оценку — 12 баллов — израильтянке дали только судьи из Азербайджана, самой что ни на есть исламской страны.

Зато Юваль Рафаэль активно поддержали рядовые зрители из стран, чьи руководители активно декларируют поддержку Палестины. В Испании, Швеции, Швейцарии, Бельгии, Австралии, Португалии и Великобритании национальные жюри не дали певице ни одного балла, а зрители у телевизоров выставили по 12 баллов. Легче всего сказать, что в этих странах антисемитизм как государственная политика всех достал и это было протестное голосование. Но, вероятно, дело все же в том, что люди, облеченные властью, пусть даже на таком уровне, как жюри музыкального конкурса, о политической подоплеке конкурса задумываются гораздо больше, чем зрители, которые именно так представляют себе музыкальные развлечения субботним вечером: красивая певица с классным голосом, не более и не менее. Скорее всего, далеко даже не все из них знакомы с ее трагической историей (см. “Ъ” от 12 мая), они просто голосуют так, как им диктуют эмоции.

«Евровидению» не удается отстраниться от политического контекста, как бы этого ни хотел Европейский вещательный союз. Более того, с каждым годом политика все больше влияет на результаты, особенно сейчас, в период потрясений, связанных с войнами и сменой курса правительств многих стран.

И в то же время одной из констант «Евровидения» остается непременная доля абсурда и непредсказуемости.

Представительницы Великобритании, группа Remember Monday, получили от телезрителей ноль очков. Их песня «What The Hell Just Happened?» — крепкий номер, который вписался бы в какой-нибудь кассовый лондонский мюзикл. В финале еще и звучит убедительная электрогитара, так что кажется, что появление Брайана Мэя на сцене неизбежно. Но на фоне стандартного евровидийного сонграйтинга это настолько чужая материя, что песня просто пролетает мимо ушей.

Упорство, с которым Британия ежегодно посылает на «Евровидение» поп-песни самого отборного качества, но без каких-либо перспектив, удивляет и даже вызывает уважение. В то же время Ирландия, родина U2, Шинейд О’Коннор и The Cranberries, отправила в Базель «Laika Party» (см. “Ъ” от 16 мая), поп-хит, словно телепортировавшийся из 1990-х, когда моду диктовали Eiffel 65 и «Руки вверх!». На общем фоне «Евровидения-2025» это ретро должно было сработать, но представлявшая Ирландию Эмми даже не прошла в финал. Две великие музыкальные державы традиционно демонстрируют «продуманность», делая ставку на качество или, наоборот, на примитив, что традиционно приводит их к прискорбным результатам.

Следовать логике на «Евровидении» — самое последнее дело.

А еще не стоит бояться обвинений в плагиате. Армянин Парг, как мы уже писали 16 мая, спокойно копирует Imagine Dragons и Диму Билана. Гречанка Клавдия поет на скале, как Юлия Самойлова на «Евровидении-2018». И даже победная австрийская песнь «Wasted Love» — не что иное, как сиквел или, может быть, несознательный ремейк песни британской группы The KLF «What Time Is Love?». Все на месте: и парусная лодка в штормовом море, и высокий мужской голос, и клубный электронный ритм. Только у The KLF уже тогда, 35 лет назад, этот номер был постмодернистским. А теперь Джей-Джей сделал все то же самое на полном серьезе — и победил на «Евровидении».

Фотогалерея

«Евровидение–2025»

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Победитель Евровидения певец JJ, представлявший Австрию с песней «Wasted Love»

Победитель Евровидения певец JJ, представлявший Австрию с песней «Wasted Love»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певец из Австрии JJ после объявления его победителем

Певец из Австрии JJ после объявления его победителем

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Австрийский певец JJ выступает с песней «Wasted Love»

Австрийский певец JJ выступает с песней «Wasted Love»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Израильская певица Юваль Рафаэль заняла второе место с композицией «New Day Will Rise»

Израильская певица Юваль Рафаэль заняла второе место с композицией «New Day Will Rise»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певица Мириана Конте, представляющая Мальту, выступает с песней «Serving»

Певица Мириана Конте, представляющая Мальту, выступает с песней «Serving»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Победитель 2024 года от Швейцарии Nemo во время выступления

Победитель 2024 года от Швейцарии Nemo во время выступления

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певица Клавдия, представляющая Грецию, выступает с песней «Asteromata»

Певица Клавдия, представляющая Грецию, выступает с песней «Asteromata»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Представитель Армении певец PARG во время выступления с композицией «Survivor»

Представитель Армении певец PARG во время выступления с композицией «Survivor»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певица Louane из Франции выступает с песней «Maman»

Певица Louane из Франции выступает с песней «Maman»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Группа KAJ, представляющая Швецию, выступает с песней «Bara bada bastu»

Группа KAJ, представляющая Швецию, выступает с песней «Bara bada bastu»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Представительница Польши Юстина Стечковская во время выступления с композицией «Gaja»

Представительница Польши Юстина Стечковская во время выступления с композицией «Gaja»

Фото: Martin Meissner / AP

Представительница Испании Мелоди выступает с песней «Esa Diva»

Представительница Испании Мелоди выступает с песней «Esa Diva»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Участник из Хорватии Марко Бошняк не смог пройти в финал конкурса с песней «Poison Cake»

Участник из Хорватии Марко Бошняк не смог пройти в финал конкурса с песней «Poison Cake»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певец Клемен, представляющий Словению, не пробился в следующий этап с песней «How Much Time Do We Have Left»

Певец Клемен, представляющий Словению, не пробился в следующий этап с песней «How Much Time Do We Have Left»

Фото: Martin Meissner / AP

Представитель Эстонии Томми Кэш занял третье место с композицией «Espresso Macchiato»

Представитель Эстонии Томми Кэш занял третье место с композицией «Espresso Macchiato»

Фото: Martin Meissner / AP

Певец Тео Эван, представляющий Кипр, не смог пройти в следующий этап с песней «Shh»

Певец Тео Эван, представляющий Кипр, не смог пройти в следующий этап с песней «Shh»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певец из Италии Лусио Корси (на фото слева) во время выступления с песней «Volevo Essere Un Duro»

Певец из Италии Лусио Корси (на фото слева) во время выступления с песней «Volevo Essere Un Duro»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Группа V&amp;B, представляющая Исландию, выступает с композицией «Roa»

Группа V&B, представляющая Исландию, выступает с композицией «Roa»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Группа Shkodra Elektronike из Албании выступает с песней «Zjerm»

Группа Shkodra Elektronike из Албании выступает с песней «Zjerm»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певец из Норвегии Кайл Алессандро во время выступления с песней «Lighter»

Певец из Норвегии Кайл Алессандро во время выступления с песней «Lighter»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Участник из Бельгии Ред Себастьян не смог пройти в финал с песней «Strobe Lights»

Участник из Бельгии Ред Себастьян не смог пройти в финал с песней «Strobe Lights»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Британская группа Remember Monday с песней «What The Hell Just Happened?»

Британская группа Remember Monday с песней «What The Hell Just Happened?»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Финская певица Эрика Викман с песней «Ich komme»

Финская певица Эрика Викман с песней «Ich komme»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Лаура Торн из Люксембурга с песней «La Poupee Monte Le Son»

Лаура Торн из Люксембурга с песней «La Poupee Monte Le Son»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

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Победитель Евровидения певец JJ, представлявший Австрию с песней «Wasted Love»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певец из Австрии JJ после объявления его победителем

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Австрийский певец JJ выступает с песней «Wasted Love»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Израильская певица Юваль Рафаэль заняла второе место с композицией «New Day Will Rise»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певица Мириана Конте, представляющая Мальту, выступает с песней «Serving»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Победитель 2024 года от Швейцарии Nemo во время выступления

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певица Клавдия, представляющая Грецию, выступает с песней «Asteromata»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Представитель Армении певец PARG во время выступления с композицией «Survivor»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певица Louane из Франции выступает с песней «Maman»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Группа KAJ, представляющая Швецию, выступает с песней «Bara bada bastu»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Представительница Польши Юстина Стечковская во время выступления с композицией «Gaja»

Фото: Martin Meissner / AP

Представительница Испании Мелоди выступает с песней «Esa Diva»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Участник из Хорватии Марко Бошняк не смог пройти в финал конкурса с песней «Poison Cake»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певец Клемен, представляющий Словению, не пробился в следующий этап с песней «How Much Time Do We Have Left»

Фото: Martin Meissner / AP

Представитель Эстонии Томми Кэш занял третье место с композицией «Espresso Macchiato»

Фото: Martin Meissner / AP

Певец Тео Эван, представляющий Кипр, не смог пройти в следующий этап с песней «Shh»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певец из Италии Лусио Корси (на фото слева) во время выступления с песней «Volevo Essere Un Duro»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Группа V&B, представляющая Исландию, выступает с композицией «Roa»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Группа Shkodra Elektronike из Албании выступает с песней «Zjerm»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Певец из Норвегии Кайл Алессандро во время выступления с песней «Lighter»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Участник из Бельгии Ред Себастьян не смог пройти в финал с песней «Strobe Lights»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Британская группа Remember Monday с песней «What The Hell Just Happened?»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Финская певица Эрика Викман с песней «Ich komme»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Лаура Торн из Люксембурга с песней «La Poupee Monte Le Son»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

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