Австрия заглушила политику

На 69-м конкурсе песни «Евровидение» в Базеле победил австриец Джей-Джей, которому “Ъ” прочил успех незадолго до финала. О музыкальных и политических страстях эстрадного состязания — Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Австриец Джей-Джей, кроме прочего, проявил себя как сильный вокалист

Фото: Martin Meissner / AP Австриец Джей-Джей, кроме прочего, проявил себя как сильный вокалист

Фото: Martin Meissner / AP

Как мы и предполагали, выиграл тот, кто кроме прочих качеств проявил себя как сильный вокалист. На «Евровидении» надо не только паясничать, но и тянуть высокие ноты. Поэтому при всем обаянии эстонца Томми Кэша его шансы на победу были ниже, чем у его основных конкурентов — Израиля, Австрии, Греции, Нидерландов, Франции и Швейцарии. Национальные жюри определили его на скромное восьмое место, и только голосование зрителей помогло войти в тройку сильнейших.

Израильтянка Юваль Рафаэль была самой обсуждаемой участницей конкурса.

Профессионалы, входившие в национальные жюри, оценили ее вокальные данные и мощный музыкальный материал. Однако громко поющая девушка с поп-балладой для больших арен — распространенный типаж на прошедшем конкурсе. Судьям, которым такое нравится, было из чего выбирать. Впрочем, склонные видеть во всем политику комментаторы все равно писали, что профессионалы голосовали так, как велит сегодняшняя мода, то есть любым образом — лишь бы против Израиля. В итоге высшую оценку — 12 баллов — израильтянке дали только судьи из Азербайджана, самой что ни на есть исламской страны.

Зато Юваль Рафаэль активно поддержали рядовые зрители из стран, чьи руководители активно декларируют поддержку Палестины. В Испании, Швеции, Швейцарии, Бельгии, Австралии, Португалии и Великобритании национальные жюри не дали певице ни одного балла, а зрители у телевизоров выставили по 12 баллов. Легче всего сказать, что в этих странах антисемитизм как государственная политика всех достал и это было протестное голосование. Но, вероятно, дело все же в том, что люди, облеченные властью, пусть даже на таком уровне, как жюри музыкального конкурса, о политической подоплеке конкурса задумываются гораздо больше, чем зрители, которые именно так представляют себе музыкальные развлечения субботним вечером: красивая певица с классным голосом, не более и не менее. Скорее всего, далеко даже не все из них знакомы с ее трагической историей (см. “Ъ” от 12 мая), они просто голосуют так, как им диктуют эмоции.

«Евровидению» не удается отстраниться от политического контекста, как бы этого ни хотел Европейский вещательный союз. Более того, с каждым годом политика все больше влияет на результаты, особенно сейчас, в период потрясений, связанных с войнами и сменой курса правительств многих стран.

И в то же время одной из констант «Евровидения» остается непременная доля абсурда и непредсказуемости.

Представительницы Великобритании, группа Remember Monday, получили от телезрителей ноль очков. Их песня «What The Hell Just Happened?» — крепкий номер, который вписался бы в какой-нибудь кассовый лондонский мюзикл. В финале еще и звучит убедительная электрогитара, так что кажется, что появление Брайана Мэя на сцене неизбежно. Но на фоне стандартного евровидийного сонграйтинга это настолько чужая материя, что песня просто пролетает мимо ушей.

Упорство, с которым Британия ежегодно посылает на «Евровидение» поп-песни самого отборного качества, но без каких-либо перспектив, удивляет и даже вызывает уважение. В то же время Ирландия, родина U2, Шинейд О’Коннор и The Cranberries, отправила в Базель «Laika Party» (см. “Ъ” от 16 мая), поп-хит, словно телепортировавшийся из 1990-х, когда моду диктовали Eiffel 65 и «Руки вверх!». На общем фоне «Евровидения-2025» это ретро должно было сработать, но представлявшая Ирландию Эмми даже не прошла в финал. Две великие музыкальные державы традиционно демонстрируют «продуманность», делая ставку на качество или, наоборот, на примитив, что традиционно приводит их к прискорбным результатам.

Следовать логике на «Евровидении» — самое последнее дело.

А еще не стоит бояться обвинений в плагиате. Армянин Парг, как мы уже писали 16 мая, спокойно копирует Imagine Dragons и Диму Билана. Гречанка Клавдия поет на скале, как Юлия Самойлова на «Евровидении-2018». И даже победная австрийская песнь «Wasted Love» — не что иное, как сиквел или, может быть, несознательный ремейк песни британской группы The KLF «What Time Is Love?». Все на месте: и парусная лодка в штормовом море, и высокий мужской голос, и клубный электронный ритм. Только у The KLF уже тогда, 35 лет назад, этот номер был постмодернистским. А теперь Джей-Джей сделал все то же самое на полном серьезе — и победил на «Евровидении».