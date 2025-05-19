Мэр Бухареста Никушор Дан побеждает на выборах президента Румынии

Мэр Бухареста Никушор Дан побеждает во втором туре выборов президента Румынии с 53,93% голосов. Его оппонент, ультраправый кандидат Джордже Симион, отстает почти на 8 п.п. (46,07% голосов). Данные опубликованы на сайте Избирательной комиссии страны.

Всего Никушор Дан набрал более 6 млн голосов. «Завтра Румыния начинает новый этап и нуждается в каждом из вас»,— сказал кандидат, объявив о своей победе.

По информации румынского издания Hotnews, после того, как стало известно о победе мэра Бухареста, улицы города заполнились людьми, которые скандировали имя Никушора Дана и кричали «Россия, не забывай, Румыния не твоя!».

Ранее ультраправый кандидат Джордже Симион победил в первом туре выборов президента Румынии. После подсчета 100% бюллетеней политик получил 40,96%. Господин Симион представляет «Альянс за объединение румын».

Перед вторым туром, господин Симион, которого обвиняют в связях с Россией, предложил обязать Украину возместить полученную страной румынскую систему ПВО Patriot.

Подробнее о выборах — в материале «Ъ» «Румыния выбирает вектор».