Ультраправый кандидат Симион признал поражение на выборах президента Румынии

Ультраправый кандидат в президенты Румынии, глава «Альянса за объединение румын» Джордже Симион признал поражение и поздравил своего оппонента Никушора Дана с победой. Господин Симион опубликовал видеообращение в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Это была воля румынского народа. Я хочу поблагодарить более 5 млн румын, которые доверились мне. Я не разочарую их. Для меня нет ничего дороже их доверия. Мы были одни против целой системы, одни против всех. Я горжусь вами и надеюсь, что представлял вас честно»,— сказал Джордж Симион (цитата по Hotnews).

Он признался, что тяжело ощущать «горький привкус поражения». «Пришло время продолжить нашу борьбу за справедливость, за правду, за естественную семью, за христианскую веру и за свободу”,— добавил господин Симион.

По предварительным данным Избирательной комиссии Румынии, Джордже Симион набрал почти на 8 п.п. голосов меньше, чем мэр Бухареста Никушор Дан (46,07% против 53,93% голосов). Ранее глава «Альянса за объединение румын» победил в первом туре выборов президента.

Подробнее о выборах — в материале «Ъ» «Румыния выбирает вектор».