В думу Ревды на досрочных выборах прошли 19 членов ЕР и один кандидат от ЛДПР

На досрочных выборах 18 мая в думу Ревды (Свердловская область) были избраны 19 кандидатов от партии «Единая Россия» и еще один от ЛДПР, сообщил источник «Ъ-Урал». На 20 мандатов претендовали 78 кандидатов в пяти четырех мандатных избирательных округах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Голосование длилось с 8:00 до 20:00 18 мая, по данным свердловского избиркома на 18:00 явка составила 30,6% (14,4 тыс. человек). При этом половина (15,6%, 7,3 тыс. избирателей) проголосовали досрочно в период с 10 по 17 мая. На досрочные выборы было зарегистрировано рекордное количество наблюдателей — 239 человек, сообщили в Центре общественных наблюдений (ЦОН) Свердловской области. 29 наблюдателей были направлены общественной палатой региона, 49 — партиями, выдвинувшими претендентов, а 161 — самими кандидатами.

В выборах участвовали 20 кандидатов от «Единой России» (ЕР), 18 — от КПРФ, 12 — от ЛДПР, 12 — от «Новых людей», 11 — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) и пять самовыдвиженцев. 17 кандидатов были депутатами в прошлом созыве думы, проголосовавшей 26 февраля за самороспуск. Решение о роспуске было вызвано конфликтом между представителями «Единой России», «коалицией» депутатов от КПРФ и СРЗП и местной администрацией.

Подробнее о кандидатах в депутаты нового созыва — в материале «Распустились, чтобы вернуться».

Анна Капустина, Василий Алексеев