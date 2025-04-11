Распустились, чтобы вернуться

Все пять парламентских партий выдвинули кандидатов в думу Ревды (Свердловская область), досрочные выборы которой назначены на 18 мая. На мандаты претендуют 17 из 20 экс-депутатов прошлого созыва, большинство из которых проголосовали за самороспуск думы в связи с необходимостью ее «обновления».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На места в думе Ревды претендуют 17 из 20 бывших депутатов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ На места в думе Ревды претендуют 17 из 20 бывших депутатов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Досрочные выборы депутатов думы Ревды назначены на 18 мая после ее самороспуска в феврале. Как сообщили «Ъ-Урал» в местной территориальной избирательной комиссии (ТИК), период выдвижения кандидатов завершится 13 апреля, срок подачи документов кандидатов для регистрации — 17 апреля.

На места в думе Ревды претендуют все парламентские партии. Они увеличили общее число выдвинутых ими кандидатов с 45 человек на выборах в 2021 году до 85 в 2025 году. В частности, количество своих кандидатов увеличили КПРФ (с 11 до 20), ЛДПР (с четырех до 19) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (с 10 до 11). «Единая Россия» (ЕР) выдвинула максимальное количество претендентов — 20, как и в 2021 году. «Новые люди» (НЛ) впервые участвуют в выборах депутатов думы Ревды, партия утвердила список из 15 кандидатов.

На участие в выборах от партий заявились 16 из 20 экс-депутатов прошлого созыва думы, большинство из которых проголосовали за ее самороспуск. Максим Лапушкин, который представлял КПРФ, подал документы на участие в выборах в качестве самовыдвиженца.

Дума Ревды состоит из 20 депутатов, которые избираются сроком на пять лет. По итогам выборов в 2021 году депутатами стали 10 представителей от ЕР, шесть — от КПРФ, четыре — от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП).

В 2024 году между представителями от партии власти, оппозицией и местной администрацией произошел конфликт, который привел к расформированию думы в связи с необходимостью ее «обновления». На момент самороспуска ЕР в думе представляли девять человек, КПРФ — пятеро, СРЗП — трое, срок их полномочий завершался в 2026 году.

Решение участвовать в выборах в качестве кандидатов от ЕР приняли 10 экс-депутатов думы, включая ее бывшего председателя Андрея Мокрецова. В ноябре 2024 года спикер пообещал оставить пост в случае принятия изменений в городской устав, против которых выступали представители оппозиционных партий. После одобрения поправок и отставки господина Мокрецова спикером был избран депутат от СРЗП Вениамин Таров. Спустя два месяца представители от ЕР вышли с инициативой самороспуска думы.

В качестве кандидатов от КПРФ на выборы идут пять экс-депутатов. В их числе Александр Бушуев, который в апреле 2024 года был лишен мандата из-за пропуска заседаний думы шесть месяцев подряд. Коммунист тогда сообщил, что воспитывает двух детей, из-за чего ему приходится «на двух работах работать».

«Если есть возможность пойти заработать деньги, выйти на смену или выйти на думу, я, скорее всего, выберу первое»,— пояснил депутат.

В числе 20 кандидатов от партии также экс-депутат думы Асбеста (в 2014-2022 годах) Наталья Крылова, которая в 2022 баллотировалась сразу в семь муниципальных дум, однако ни в одной не получила мандат.

«Кандидатам предстоит бороться с представителями мэрии и коммерсантов, которые в последние полгода устроили в городе настоящую антисоветскую вакханалию»,— подчеркнули в КПРФ.

В свердловском обкоме заверили, что их кандидаты в случае избрания остановят «разбазаривание» бюджетных средств и снизят тарифы ЖКХ до уровня 2024 года.

СРЗП на выборах в качестве кандидата представляет Вениамин Таров, который возглавлял думу на протяжении трех месяцев до ее самороспуска. В состав прошлого созыва думы входили четыре справоросса, включая Екатерину Золотову и Александра Тюрикова, которые перешли в ЕР и КПРФ соответственно. Экс-депутат от СРЗП Юрий Оносов, который был лишен мандата в апреле 2024 года из-за пропусков заседаний думы семь месяцев подряд, на момент публикации не подал документы на участие в выборах.

«Больше трети наших кандидатов (из 11.— "Ъ-Урал") имеют юридическое образование и практику. Никакие митинги, выступления, декларации не дадут никакого результата, если за дело не возьмутся юридически подкованные активисты. Именно в таких депутатах нуждается Ревда»,— отметил руководитель свердловского реготделения СРЗП, депутат Госдумы Андрей Кузнецов.

Интересы ЛДПР в думе Ревды с 2012 года представлял депутат Сергей Гринцов, однако в 2016 году он не смог переизбраться, и либерал-демократы потеряли в ней представительство. В отделении партии заверили, что кандидаты от ЛДПР, в случае избрания, сфокусируются на решении проблем в сферах благоустройства, на развитии инфраструктуры и на поддержке малого бизнеса. Помимо Сергея Гринцова на выборы заявились и другие претенденты от либерал-демократов, имеющие опыт участия в других избирательных кампаниях — Станислав Тикланов, Евгений Кочергин и Сергей Пилимон. В 2021 годах каждый из них одновременно участвовал в трех избирательных кампаниях, однако не получили ни одного мандата.

Кандидаты от НЛ будут участвовать в выборах депутатов думы Ревды впервые. Среди них один экс-депутат местной думы Антон Золин, который был избран в 2016 году в качестве самовыдвиженца. Партия выдвинула преимущественно представителей молодежи: четырем претендентам меньше 23 лет, трем — менее 30 лет, четыре — младше 40 лет, еще четыре — моложе 50 лет.

Увеличение числа кандидатов от оппозиционных партий создает риски для укрепления позиции ЕР, считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин.

«Оппозиционные партии хотят вызвать реакцию партии власти, чтобы на фоне конфликта получить дополнительные бонусы. Итоги выборов будут зависеть от противодействия со стороны ЕР, которые обладают преимуществом в виде реальной власти»,— сказал он.

Политтехнолог Александр Ханин отметил, что в случае выстроенной работы с избирателями ЕР сможет получить более 14 мандатов.

«Если мобилизовать бюджетников, то у каждого единоросса будет 500+ голосов, с которыми они размажут коммунистов по стенке, получат большинство в думе, изберут своего председателя и не столкнутся с проблемами»,— пояснил эксперт.

По мнению господина Ханина, у оппозиции сохраняется шанс получить пять-шесть мандатов в думе, однако он подчеркнул, что конфликт с роспуском думы «прошел мимо жителей». «Как только дума распустилась, событие было забыто. Проактивных людей, которые участвуют в политической жизни, немного, никто не будет голосовать за то, чтобы восстановить справедливость»,— добавил политтехнолог.

Василий Алексеев