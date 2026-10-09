Крымских полицейских осудили за легализацию незаконной миграции и взятки
09.10.2026, 18:38
Суд приговорил двух бывших полицейских УМВД России по Ялте, которые за взятки поставили на миграционный учет более 90 иностранцев, к 18,6 и 17 годам в колонии строгого режима. Об этом “Ъ” сообщили в Следственном комитете РФ (СКР) по Крыму и Севастополю.
По информации правоохранителей, легализацией мигрантов на территории Крыма начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Ялте и его заместитель занимались с осени 2016 года. Для этого они привлекали иных сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, которые предоставляли для регистрации по месту пребывания собственную жилплощадь и выступали посредниками при получении взяток. Отмечается, что за все время преступной деятельности они получили взяток на сумму более 1,4 млн руб.
Суд признал их виновными в создании преступного сообщества, организации незаконной миграции, фиктивной постановке на учет иностранных граждан и получении взяток (ч. 3 ст. 210, п. «а» ч. 2 ст. 322.1, п. «а» ч. 5 ст. 290, п. «а», п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).