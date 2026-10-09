Крымских полицейских осудили за легализацию незаконной миграции и взятки

По информации правоохранителей, легализацией мигрантов на территории Крыма начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Ялте и его заместитель занимались с осени 2016 года. Для этого они привлекали иных сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, которые предоставляли для регистрации по месту пребывания собственную жилплощадь и выступали посредниками при получении взяток. Отмечается, что за все время преступной деятельности они получили взяток на сумму более 1,4 млн руб.