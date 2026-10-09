Москва выделила еще 2 млрд руб. на компенсации крымчанам за блэкаут
09.10.2026, 18:25
На компенсационные выплаты для крымчан, которые оставались без электроэнергии более двух суток, выделили из федерального бюджета еще 2 млрд руб. Об этом на совещании в правительстве РК заявил глава региона Сергей Аксенов.
«Много обращений по компенсациям гражданам, остававшимся более двух суток без электричества. Информирую крымчан, что накануне республиканскому бюджету доведены федеральные 2 млрд руб., выделенные по решению президента. Выплаты начнутся со следующей недели»,— отметил господин Аксенов.
В сентябре он сообщал, что более 600 тыс. жителей полуострова подали заявки на компенсации в размере 15 тыс. руб. на одного человека за отсутствие света на протяжении более 48 часов. Из них более 266 тыс. человек уже получили деньги.