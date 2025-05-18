В Ревде завершилось голосование на досрочных выборах депутатов думы

В Ревде (Свердловская область) завершили работу 29 избирательных участков для голосования на досрочных выборах депутатов думы муниципального округа. Члены участковых избирательных комиссий (УИК) приступили к подсчету голосов. По данным избиркома, с 8:00 до 18:00 на участки пришли 14 426 жителей Ревды, имеющие право голоса (30,66% избирателей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На 20 мандатов в представительном органе претендуют 78 кандидатов. В частности, 20 представителей от «Единой России» (ЕР), 18 — от КПРФ, 12 — от ЛДПР, 12 — от «Новых людей», 11 — от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) и пять самовыдвиженцев. Среди них 17 экс-депутатов прошлого созыва думы, большинство из которых проголосовали за досрочное прекращение своих полномочий.

Дума Ревды формируется по мажоритарной системе: 20 депутатов будут избраны по пяти четырехмандатным округам. От каждого округа депутатские мандаты получат четыре кандидата, которые набрали наибольшее число голосов. Полномочия нового созыва думы истекут в 2030 году.

Согласно данным Центра общественного наблюдения Свердловской области, на досрочных выборах присутствовало рекордное число наблюдателей — 239 человек. Из них 29 наблюдателей направила общественная палата региона, 49 — партии, которые выдвинули кандидатов, 161 — сами претенденты.

Досрочные выборы в Ревде прошли в связи с решением депутатов думы муниципалитета прошлого созыва о самороспуске для «обновления» представительного органа. Причиной послужил конфликт между представителями от ЕР, КПРФ, СРЗП и местной администрацией.

Как прошел роспуск ревдинской думы — в материале «Ъ-Урал» «Депутаты распустились к весне».

Василий Алексеев