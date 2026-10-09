Мосбиржа понизит уровень листинга облигаций «Самолета»

Согласно заявлению Мосбиржи, 11 выпусков облигаций переходят с первого уровня листинга на третий. Еще четыре выпуска ценных бумаг — со второго на третий. Отмечается, что уровень листинга понижен из-за несоблюдения требования о наличии кредитных рейтингов, присвоенных хотя бы двумя агентствами.