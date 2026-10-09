Мосбиржа понизит уровень листинга облигаций «Самолета»
09.10.2026, 18:42
Московская биржа 13 октября переведет облигации девелопера «Самолет» на третий уровень листинга. Это следует из сообщения на сайте биржи.
Уровень листинга облигаций — это показатель надежности эмитента и качества ценных бумаг, который определяет, насколько строгую проверку прошла компания на бирже.
Согласно заявлению Мосбиржи, 11 выпусков облигаций переходят с первого уровня листинга на третий. Еще четыре выпуска ценных бумаг — со второго на третий. Отмечается, что уровень листинга понижен из-за несоблюдения требования о наличии кредитных рейтингов, присвоенных хотя бы двумя агентствами.
8 октября Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство спрогнозировало понижение кредитного рейтинга «Самолета» со стабильного до негативного. Среди причин такого решения — снижение объемов продаваемого застройщиком жилья при существенной долговой нагрузке. Такой прогноз для крупного застройщика сделан впервые за много лет.