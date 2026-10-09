Прокурор защитил следствие от следователя
Отпущен обвиняемый в утрате драгоценностей Лерчека
09.10.2026, 18:30
Басманный райсуд Москвы отказался отправить под домашний арест следователя УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) Москвы Никиту Тулупова, обвиняемого в превышение должностных полномочий после утери драгоценностей блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) на 14 млн руб. Произошло это после того, как Генпрокуратура отменила, признав незаконным, постановление ГСУ СКР о возбуждении в отношении него уголовного дела.
Заседание 9 октября прошло в условиях повышенной секретности — в пресс-службе районного суда журналистов заверили, что не располагают никакой информацией о ходатайстве ГСУ СКР по избранию фигуранту меры пресечения. Данные о процессе отсутствовали и на сайте суда. Сам Никита Тулупов, который формально даже не был задержан, в поле зрения репортеров не появлялся. Приехавшие же на процесс следователь и адвокат дали понять, что не рады желанию репортеров присутствовать на процессе. В итоге слушание, на которое журналистов так и не позвали, прошло без участия СМИ. Адвокат господина Тулупова покинула суд, не дав комментариев. Позже в пресс-службе Мосгорсуда сообщили “Ъ”, что суд отказал ГСУ СКР в домашнем аресте следователя.
Слушание по этому вопросу, как писал “Ъ”, началось еще накануне, 8 октября. ГСУ СКР просило отправить господина Тулупова под домашний арест на два месяца, однако суд отложил заседание для предоставления дополнительных материалов в обоснование заявленной просьбы. 8 октября следователю предъявили обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности — от 3 до 10 лет). Свою вину он не признал.
По данным “Ъ”, в суде представитель Генпрокуратуры предъявил постановление, в соответствии с которым уголовное преследование господина Тулупова было признано незаконным и необоснованным.
В уголовном деле шла речь об утрате части украшений Валерии Чекалиной, изъятых у нее при обыске в 2024 году. Тогда следователи УВД по ТиНАО забрали у Лерчека несколько десятков брендовых украшений, а также дорогостоящих часов, однако, по словам защитников, не оформили все это как вещдоки. Также имущество не было арестовано.
Адвокаты блогера два года требовали вернуть драгоценности обратно, однако, по словам источника “Ъ” в правоохранительных органах, их просьбы и жалобы оставались без ответа. В итоге следователь назначил по ним экспертизу в рамках другого дела, выделенного в отношении неустановленных лиц. Однако позже выяснилось, что на исследование было отправлено меньшее количество имущества, нежели было изъято, а в руки экспертов попало даже меньшее число украшений, чем было указано в постановлении о назначении экспертизы. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, выяснилось, что были утрачены материальные ценности на сумму порядка 14,4 млн руб.
По данным “Ъ”, речь идет о часах Rolex из розового золота лимитированной серии, а также браслете фирмы Bulgari.
Адвокаты госпожи Чекалиной воздержались от комментариев.
Как писал “Ъ”, в июле этого года Валерия Чекалина была осуждена Гагаринским судом Москвы на пять лет колонии условно со штрафом в размере 763,5 млн руб. за вывод из России в ОАЭ по подложным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) 251,6 млн руб. от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». В ходе процесса стало известно, что она смертельно больна — у нее нашли рак желудка четвертой стадии. Ее муж Артем Чекалин ранее получил семь лет заключения со штрафом в 195,5 млн руб. Его партнер Роман Вишняк был осужден на два с половиной года колонии. Им были назначены реальные сроки.