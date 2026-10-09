Прокурор защитил следствие от следователя

Заседание 9 октября прошло в условиях повышенной секретности — в пресс-службе районного суда журналистов заверили, что не располагают никакой информацией о ходатайстве ГСУ СКР по избранию фигуранту меры пресечения. Данные о процессе отсутствовали и на сайте суда. Сам Никита Тулупов, который формально даже не был задержан, в поле зрения репортеров не появлялся. Приехавшие же на процесс следователь и адвокат дали понять, что не рады желанию репортеров присутствовать на процессе. В итоге слушание, на которое журналистов так и не позвали, прошло без участия СМИ. Адвокат господина Тулупова покинула суд, не дав комментариев. Позже в пресс-службе Мосгорсуда сообщили “Ъ”, что суд отказал ГСУ СКР в домашнем аресте следователя.