Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №187

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Наглядно

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 10–11 октября

09.10.2026, 19:00
8 октября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых российский блокбастер об автомобильных гонках «Битва моторов» и драма от японского режиссера Хирокадзу Корээды «Барашек в ящике». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Кадр из фильма «Битва моторов». Режиссер Илья Маланин, 2026

Кадр из фильма «Битва моторов». Режиссер Илья Маланин, 2026

Централ Партнершип

Битва моторов

Режиссер: Илья Маланин

В ролях: Иван Янковский, Юра Борисов, Паулина Андреева, Ехезкель Лазаров, Алексей Гуськов, Дарья Муреева

Жанр: приключения, драма / Россия / 144 мин.

В прокате: с 8 октября

Кинокритик Юлия Шагельман: «"Битва моторов" — кино не только жанровое, но и патриотическое. Поэтому соперничество "Руссо–Балта" с "бенцем" — вопрос не скорости и мощи моторов, а столкновения двух мироустройств, российского и западного».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Кино и бенцы».

Барашек в ящике

Режиссер: Хирокадзу Корээда

В ролях: Харука Аясэ, Дайго, Риму Куваки, Нана Сэино, Канъитиро, Хината Хиираги

Жанр: драма, фантастика / Япония / 126 мин.

В прокате: с 8 октября

Кинокритик Андрей Плахов: «Фильм совершенно не скрывает своих референсов. Это "Маленький принц" Экзюпери, откуда заимствовано и название, и аксиома об ответственности за тех, кого мы приручили. Это также фильм Стивена Спилберга "Искусственный разум", снятый четверть века назад как сайфай, а сейчас выглядящий почти сгустком реализма».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Чувствительный андроид».

Над вечным покоем

Режиссер: Светлана Проскурина

В ролях: Мария Леонова, Егор Абрамов, Яна Есипович, Рустам Ахмадеев, Мария Лапшина, Ольга Лапшина

Жанр: драма / Россия / 104 мин.

В прокате: с 8 октября

Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «Соцработник Рита проводит трудовые будни в квартирах одиноких стариков. Никому не отказывает, помогает каждому нуждающемуся. Жизнь Риты начнет рушиться, едва ее сын оказывается в ситуации, которая приводит к смерти человека».

Это все она!

Режиссер: Даша Чаруша

В ролях: Анастасия Белова, Марина Васильева, Никита Ефремов, Сауле Юсупова, Аристарх Венес, Николай Шрайбер

Жанр: комедия, фэнтези, мелодрама / Россия / 94 мин.

В прокате: с 8 октября

Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Талантливая в детстве и совершенно потерянная в свои тридцать Вася вдруг осознает, что катится на самое дно, а сил выбраться нет. На помощь приходит Мальвина — воображаемая подруга из детства, женщина–фрик с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Мальвина толкает Васю на поиски ее детской любви — Стасика. Найти его — дело несложное, а вот обратить на себя внимание и завоевать сердце Стаса надо очень постараться. Ведь в отличие от Васи он добился в жизни всего, о чем мечтал. Вася пройдет большой путь и поймет, что в ее жизни пошло не так, и, главное, узнает, почему появилась Мальвина».

Все закончится

Режиссер: Александр Уллом

В ролях: Митчелл Коул, Акира Джексон, Ноа Тот, Финеас Юн

Жанр: ужасы / США / 89 мин.

В прокате: с 8 октября

Кинопрокатчик «Про:взгляд»: «Компания молодых людей едет ночью на машине через лес. Вскоре они понимают, что заблудились, и поворачивают назад, но упираются в глухую стену леса. Когда на них вдруг нападает толпа кричащих агрессивных людей, приятелям приходится развернуться еще раз и ехать вперед в надежде выбраться из этого странного места».

Доктор Глас

Режиссер: Эрик Леййонборг

В ролях: Исак Калмрот, Кристиан Сундгрен, Теа Софье Лок Несс, Александр Абдулла, Гуннель Фред, Сесилия Форсс

Жанр: триллер / Швеция / 111 мин.

В прокате: с 1 октября

Кинокритик Михаил Трофименков: «Классическая социопатка, она, выцыганивая наркотики без рецепта, кормит доктора рассказами о садисте-муже, близость с которым причиняет невыносимые муки. Девственник ведется на ее жалобы и предлагает радикальные капли, от которых у домашнего тирана не поднимется на жену ни рука, ни что-либо другое».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Стокгольмский надлом».

Арахнид

Режиссер: Анхель Гомес Эрнандес

В ролях: Матильда Лутц, Грегг Салкин, Мелина Мэтьюз, Уильям Миллер, Крис Роджерс, Елена Санс

Жанр: ужасы, триллер / США / 86 мин.

В прокате: с 1 октября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Кого-то пауки прикончат прямо в этом самом лифте, кого-то во сне, кого-то нам покажут уже в виде бездыханного тела… а с особым наслаждением режиссер демонстрирует только смерть мерзавца-домовладельца».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «У членистоногих народились кошки».

Особый пациент

Режиссер: Вячеслав Рогожкин

В ролях: Владислав Абашин, Ольга Смирнова, Анастасия Микульчина, Милана Ломия, Артем Волобуев, Сергей Горобченко

Жанр: триллер / Россия / 100 мин.

В прокате: с 1 октября

Кинопрокатчик «Каро-Премьер»: «Блестящий пластический хирург Берладин берется за самый сложный случай в своей карьере — восстановить лицо обезображенному старшине Перхуну. Помогая пациенту обрести надежду на будущее, врач неожиданно сталкивается с собственной семейной тайной, и все эти обстоятельства переворачивают его жизнь, заставляя кардинально по-другому взглянуть на свое прошлое и такие понятия, как добро и справедливость. Судьбы хирурга и его пациента оказываются неразрывно переплетены, а выпавшие на их долю испытания ставят каждого перед нелегким выбором между долгом, любовью и правом начать все заново».

Чарли и Харпер

Режиссер: Том Дин, Мак Элдридж

В ролях: Ник Робинсон, Эмилия Джонс, Николас Чирилло, Джессика Блэкмор, Вирджиния Такер, Джакван Монро-Хендерсон

Жанр: мелодрама / США / 102 мин.

В прокате: с 1 октября

Кинопрокатчик «Парадиз»: «Молодые влюбленные Харпер и Чарли решают начать новую жизнь в другом городе. Харпер мечтает стать шеф-поваром, а Чарли любит литературу, но никак не может найти свое место в жизни. Пока целеустремленная девушка уверенно движется к мечте, ее парень все больше стоит на месте и не способен меняться. Несмотря на все испытания, они отчаянно пытаются доказать, что созданы друг для друга».

Без оглядки

Режиссер: Наталия Кончаловская

В ролях: Анна Пересильд, Дарья Алыпова, Олег Савостюк, Алексей Розин, Илья Коробко, Сабина Ахмедова

Жанр: драма, комедия / Россия / 81 мин.

В прокате: с 1 октября

Кинопрокатчик «Леона»: «После нелепого происшествия соседки Соня и Женя уверены, что случайно убили человека, и в панике пускаются в бега — без денег, плана и навыков вождения. Но чем дальше они уезжают, тем быстрее понимают, что от своей жизни они сбежали бы и без всякого "убийства"».
«Прокатная десятка»