Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 10–11 октября
Битва моторов
Режиссер: Илья Маланин
В ролях: Иван Янковский, Юра Борисов, Паулина Андреева, Ехезкель Лазаров, Алексей Гуськов, Дарья Муреева
Жанр: приключения, драма / Россия / 144 мин.
В прокате: с 8 октября
Барашек в ящике
Режиссер: Хирокадзу Корээда
В ролях: Харука Аясэ, Дайго, Риму Куваки, Нана Сэино, Канъитиро, Хината Хиираги
Жанр: драма, фантастика / Япония / 126 мин.
В прокате: с 8 октября
Над вечным покоем
Режиссер: Светлана Проскурина
В ролях: Мария Леонова, Егор Абрамов, Яна Есипович, Рустам Ахмадеев, Мария Лапшина, Ольга Лапшина
Жанр: драма / Россия / 104 мин.
В прокате: с 8 октября
Это все она!
Режиссер: Даша Чаруша
В ролях: Анастасия Белова, Марина Васильева, Никита Ефремов, Сауле Юсупова, Аристарх Венес, Николай Шрайбер
Жанр: комедия, фэнтези, мелодрама / Россия / 94 мин.
В прокате: с 8 октября
Все закончится
Режиссер: Александр Уллом
В ролях: Митчелл Коул, Акира Джексон, Ноа Тот, Финеас Юн
Жанр: ужасы / США / 89 мин.
В прокате: с 8 октября
Доктор Глас
Режиссер: Эрик Леййонборг
В ролях: Исак Калмрот, Кристиан Сундгрен, Теа Софье Лок Несс, Александр Абдулла, Гуннель Фред, Сесилия Форсс
Жанр: триллер / Швеция / 111 мин.
В прокате: с 1 октября
Арахнид
Режиссер: Анхель Гомес Эрнандес
В ролях: Матильда Лутц, Грегг Салкин, Мелина Мэтьюз, Уильям Миллер, Крис Роджерс, Елена Санс
Жанр: ужасы, триллер / США / 86 мин.
В прокате: с 1 октября
Особый пациент
Режиссер: Вячеслав Рогожкин
В ролях: Владислав Абашин, Ольга Смирнова, Анастасия Микульчина, Милана Ломия, Артем Волобуев, Сергей Горобченко
Жанр: триллер / Россия / 100 мин.
В прокате: с 1 октября
Чарли и Харпер
Режиссер: Том Дин, Мак Элдридж
В ролях: Ник Робинсон, Эмилия Джонс, Николас Чирилло, Джессика Блэкмор, Вирджиния Такер, Джакван Монро-Хендерсон
Жанр: мелодрама / США / 102 мин.
В прокате: с 1 октября
Без оглядки
Режиссер: Наталия Кончаловская
В ролях: Анна Пересильд, Дарья Алыпова, Олег Савостюк, Алексей Розин, Илья Коробко, Сабина Ахмедова
Жанр: драма, комедия / Россия / 81 мин.
В прокате: с 1 октября