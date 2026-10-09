Дмитрия Костыгина вернули домой

По данным следствия, контракт на поставку московским ООО "Беркс" компании "Юлмарт" компьютеров и периферийных устройств, а также мебели и офисного оборудования на сумму 947 млн руб. был заключен в 2017 году. Поручителем по нему выступал Дмитрий Костыгин. К тому времени из-за финансовых разногласий между деловыми партнерами долги "Юлмарта" перед поставщиками уже составляли порядка 6 млрд. руб. Однако этот факт совладельцы компании от поставщиков якобы тщательно скрывали. По версии следствия, не знало о финансовых проблемах покупателя и ООО "Беркс", с которым рассчет за поставленный товар также не был произведен.