Дмитрия Костыгина вернули домой
Суд отказался отправить создателя «Юлмарт» в тюрьму
09.10.2026, 18:47
В Москве под домашний арест отправлен бывший совладелец некогда крупного ритейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин. Он обвиняется в том, что, будучи поручителем по контракту и получив товар на 947 млн руб., так за него и не рассчитался. Впрочем, очевидно, что у судимого за аналогичное преступление фигуранта, как и два года назад, есть шанс избежать наказания в связи с истечением десятилетнего срока давности.
8 октября Таганский райсуд Москвы рассмотрел ходатайство следователя УВД по Центральному округу столицы о заключении под стражу задержанного накануне 54-летнего экс-совладельца сети гипермаркетов «Лента» и парфюмерно-косметической сети «Рив Гош» Дмитрия Костыгина. В избрании самой строгой меры пресечения суд отказал, отправив бизнесмена под домашний арест.
По данным “Ъ”, выдвинутое против фигуранта обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) связано с событиями почти десятилетней давности, когда он являлся уже совладельцем «Юлмарта».
«Юлмарт» — крупнейший в прошлом российский онлайн-ритейлер, выручка которого на пике составляла 62,7 млрд руб. К его закрытию в 2020 году привел корпоративный конфликт между Августом Мейером, Дмитрием Костыгиным (совместно контролировали 61,5% «Юлмарта») и их партнером Михаилом Васинкевичем (38,5%) из-за разных взглядов на развитие общего дела. В мае 2024 года НАО «Юлмарт», материнская компания обанкротившегося онлайн-ритейлера, официально прекратило деятельность в связи с ликвидацией. Банкротный процесс длился более семи лет. Суд включил в реестр требования кредиторов на общую сумму 6,3 млрд руб.
По данным следствия, контракт на поставку московским ООО "Беркс" компании "Юлмарт" компьютеров и периферийных устройств, а также мебели и офисного оборудования на сумму 947 млн руб. был заключен в 2017 году. Поручителем по нему выступал Дмитрий Костыгин. К тому времени из-за финансовых разногласий между деловыми партнерами долги "Юлмарта" перед поставщиками уже составляли порядка 6 млрд. руб. Однако этот факт совладельцы компании от поставщиков якобы тщательно скрывали. По версии следствия, не знало о финансовых проблемах покупателя и ООО "Беркс", с которым рассчет за поставленный товар также не был произведен.
За похожее преступление под уголовное преследование Дмитрий Костыгин попал еще в 2017 году. Тогда его вместе с другим владельцем «Юлмарта» Августом Мейером обвинили в махинациях с банковскими кредитами более чем на 3 млрд руб.
Их бизнесмены, как установило следствие, получили, предоставив в банки ложные сведения о финансовом состоянии интернет-ритейлера и, соответственно, изначально не собирались возвращать деньги.
30 сентября 2024 года Московский районный суд Санкт-Петербурга признал экс-владельцев обанкротившегося онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина и Августа Мейера виновными в трех эпизодах причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ) по делу о хищении средств ВТБ, «Сбера» и «Сбер Факторинга» на общую сумму 3,14 млрд руб., назначив им наказание в виде четырех и трех лет лишения свободы соответственно. Впрочем, от отбытия наказания фигурантов освободили в связи с истечением срока давности. Заключения аналогичным образом удалось избежать и четырем бывшим топ-менеджерам и партнерам сети.
Похоже, что и по вменяемому сейчас Дмитрию Костыгину эпизоду может сложиться аналогичная ситуация. Очевидно, что если дело и дойдет до суда, то произойдет это не ранее следующего года, когда по нему также истечет срок давности.