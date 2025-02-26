Депутаты распустились к весне

Депутаты думы Ревды (Свердловская область) на очередном заседании большинством голосов приняли решение о самороспуске представительного органа. Поводом стал затяжной конфликт между «Единой Россией», мэрией и оппозиционными депутатами. Выборы нового состава думы должны состояться в течение шести месяцев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание администрации и думы Ревды

Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ Здание администрации и думы Ревды

Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ

Роспуск городской думы Ревды инициировали депутаты от «Единой России». Поводом они назвали неудовлетворительную работу спикера Вениамина Тарова, представляющего партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП). Должность председателя гордумы он занял на фоне политического кризиса, возникшего в Ревде в 2024 году.

В думу Ревды в 2021 году было избрано 20 депутатов, сейчас в составе осталось 17. 10 депутатов избраны от «Единой России» (ЕР), четверо — от КПРФ (один позже примкнул к ЕР), трое — от СРЗП.

Ранее депутаты, представляющие КПРФ и СРЗП, пять раз подряд блокировали поправки в устав города, приводящие его в соответствие с федеральным законодательством: Ревда с 2025 года должна была стать вместо городского округа муниципальным. Одним из условий принятия поправок стала отставка спикера Андрея Мокрецова («Единая Россия»). Впрочем, занявший пост председателя думы господин Таров признался, что не может наладить контакт с мэрией, поэтому не может передать ей обращения, поступающие от граждан.

Возможность самороспуска думы предусмотрена уставом Ревды. Решение принимается двумя третями голосов от общего числа депутатов, досрочные выборы думы должны быть проведены не позднее, чем через шесть месяцев со дня досрочного прекращения полномочий. Дату выборов определит местный избирком. Как сообщила на заседании думы начальник финансового управления администрации Ольга Костромина, на проведение перевыборов потребуется 12,6 млн руб.

Перед заседанием 26 февраля представители «Единой России» обменивались шутками и радостно обсуждали предстоящий роспуск. Представители оппозиции в ходе обсуждения высказали недовольство принимаемым решением.

«Крысы побежали с тонущего корабля. И комизм, и трагизм ситуации в том, что они сами его утопили»,— сказал депутат от КПРФ Андрей Беляев.

По его словам, в СМИ ситуация представлена так, будто работе думы мешают три человека, избранные от КПРФ, что не соответствует действительности.

Господин Таров признался, что решение о роспуске неизбежно, поскольку конфликты между депутатами не разрешились после смены председателя, а дума «зашла в тупик» и требует «обнуления».

Он попросил жителей отнестись с пониманием к этому решению и выразил надежду, что избиратели продемонстрируют высокую явку и «поставят точку в вопросе о том, кого из депутатов они хотят видеть».

За роспуск думы проголосовали 14 депутатов, против — три представителя КПРФ. Ранее фракция «Справедливой России» выступала против роспуска думы. Как пояснил «Ъ-Урал» председатель совета регионального отделения СРЗП, депутат Госдумы Андрей Кузнецов, у партии была надежда на разрешение конфликта со сменой председателя думы, но этого не произошло, а работа думы оказалась парализована. По его словам, партия считает наилучшим выходом из кризиса «вмешательство избирателей» и рассчитывает расширить свое присутствие в думе Ревды после новых выборов.

По мнению профессора кафедры политических наук Уральского федерального университета (УрФУ) Анатолия Гагарина, «Единая Россия», инициируя роспуск думы Ревды, рассчитывает избрать более лояльный состав депутатов — для получения квалифицированного большинства ей необходимо 14 представителей, тогда как в текущем составе их было 10. Господин Гагарин прогнозирует «во всех смыслах любопытную» избирательную кампанию, учитывая, что оппозиция будет максимально мобилизовывать своих сторонников, а ЕР — своих.

Анна Капустина, Ревда