Мерц проведет разговор с Трампом перед его беседой с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что договорился о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Темой станут телефонные переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой, запланированные на 19 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

По словам канцлера ФРГ, в разговоре будут участвовать еще трое глав государств — Великобритании, Франции и Польши. Господин Мерц добавил, что уже обсудил с госсекретарем США Марко Рубио предстоящий разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. «Мы можем только надеяться на дальнейший прогресс»,— приводит газета Bild слова канцлера Германии.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 19 мая в 17:00 мск. По словам американского президента, темой переговоров будет вопрос территорий и контроля АЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать запланированные для обсуждения темы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир по телефону».

Елизавета Шмакова