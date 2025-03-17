Кремль подтвердил подготовку к разговору Трампа и Путина

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп планируют провести телефонный разговор завтра, 18 марта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее их телефонный разговор анонсировал Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор»,— подтвердил представитель Кремля во время пресс-колла.

Дональд Трамп говорил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС. Господин Песков раскрывать запланированные для обсуждения темы отказался: «Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор, действительно, готовится, но в нашем понимании, конечно же, разговор двух президентов не подлежит априори какому-то содержательному обсуждению».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».

Лусине Баласян