Мантуров допустил возвращение зарубежных брендов ради конкуренции

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что возвращение западных компаний в Россию допустимо для повышения конкуренции на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Если мы заинтересованы в более широкой номенклатуре и в повышении конкуренции, то мы будем руководствоваться таким принципом»,— сказал господин Мантуров (цитата по ТАСС).

13 мая президент Владимир Путин заявил, что от представителей западного бизнеса поступают просьбы дать им возможность работать в России. Ранее глава государства говорил, что Москва поприветствует возвращение иностранных брендов, однако в приоритете должны быть интересы России.

О перспективах возвращения зарубежных брендов — в материале «Ъ FM» «Камбэку отсчитывают время».