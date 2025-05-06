Путин: при возвращении западных компаний нужно учитывать интересы России

Президент Владимир Путин встретился с главой Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком. В ходе беседы они обсудили механизм возвращения иностранных компаний на внутренний рынок РФ. По словам главы государства, в этом процессе должны быть защищены интересы России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Тоже очень хороший и очень актуальный, мне кажется, пункт, все более и более актуальным становится,— анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов»,— сказал президент.

Алексей Репик в ответ заметил, что организация в течение трех лет не теряла зря время. «И сейчас, конечно, мы должны очень внимательно подойти к вопросу потенциального притока новых-старых резидентов нашей экономики»,— подчеркнул он. «И конкурентов»,— добавил глава государства. В этой области, убежден председатель «Деловой России», национальные интересы российской экономики должны стать приоритетом при принятии любых управленческих решений.

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в марте Владимир Путин поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию. Он отметил, что у российской стороны должны быть гарантии добросовестного выполнения обязательств зарубежными брендами.

О перспективах возвращения зарубежных брендов — в материале «Ъ» «Камбэку отсчитывают время».