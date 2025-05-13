Путин назвал условия возвращения западного бизнеса

Президент России Владимир Путин рассказал, что на него выходят представители западного бизнеса с просьбой дать им возможность работать в стране. Некоторые компании, по его словам, уходили из страны «со слезами». Однако на возвращение западного бизнеса, сказал президент, нужно смотреть прагматически: если возобновление работы какой-либо компании для РФ будет невыгодно, найдутся тысячи причин, чтобы ее не пускать.

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Фото: Пресс-слжуба президента РФ Владимир Путин

Фото: Пресс-слжуба президента РФ

«И среди этой тысячи причин 999 будут точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас. А по одной будем спорить в судах. Лет 15 как минимум»,— отметил глава государства на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Владимир Путин добавил, что перед возвращением в РФ следует учитывать поведение иностранных партнеров и в предыдущие годы.

На прошлой неделе президент уже говорил, что Россия поприветствует приход иностранных брендов на внутренний рынок. Вместе с тем, уточнял господин Путин, при возвращении западных компаний в приоритете должны быть интересы РФ.

О перспективах возвращения зарубежных брендов — в материале «Ъ» «Камбэку отсчитывают время».