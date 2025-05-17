На досрочных выборах в Ревде зафиксировано рекордное число наблюдателей

На досрочных выборах депутатов в Ревде (Свердловская область) зафиксировано рекордное количество наблюдателей – 239 человек направили свердловская общественная палата, партии и кандидаты, сообщили в Центре общественного наблюдения (ЦОН) Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам политолога, электорального эксперта Анатолия Гагарина, эти досрочные выборы можно назвать уникальными по наблюдению. Наблюдателям предстоит работать на 29 избирательных участках. «Это сравнимо с численностью самой участковой избирательной комиссии. Для выборов местного уровня это беспрецедентно. Остается надеяться, что такой многочисленный "наблюдательный десант" не смутит избирателей»,– прокомментировал господин Гагарин, добавив, что с точки зрения легитимности процесса – это прорыв, однако с организационной точки зрения – «важный опыт».

По данным ЦОН, общественная палата направила 29 наблюдателей, партии, выдвинувшие кандидатов – 49 и еще 161 наблюдателям направили сами кандидаты. Всего было выдвинуто 90 кандидатов, зарегистрировано 80, двое пожелали прекратить участие в кампании, продолжают борьбу за 20 мандатов 78 человек. Ранее уже сообщалось о высокой активности избирателей.

Напомним, в феврале депутаты объявили о самороспуске думы в связи с необходимостью ее «обновления». Причиной послужил конфликт между представителями нескольких партий и местной администрацией.