Свердловская общественная палата сообщила о высоком интересе к выборам в Ревде

Заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий сообщил о высокой активности избирателей на досрочных выборах депутатов думы Ревды, передают в Центре общественного наблюдения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как отмечают в палате, большая заинтересованность жителей может отразиться на явке на досрочном голосовании. Для работы на участках с 10 по 17 мая направлен 31 наблюдателей, сообщений о нарушениях в работе комиссий не поступало. «Как говорят общественники, поток избирателей ощутимый. Люди объясняют, что уже привыкли к многодневности голосования и поэтому воспользовались возможностью проголосовать до 18 мая. У каждого есть на то уважительная причина, которую они указывают в соответствующем заявлении»,— рассказал Владимир Винницкий.

Сведения от избирательных комиссий о явке на досрочное голосования поступят 18 мая.

Напомним, ревдинская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 80 из 90 кандидатов, которые заявились на досрочные выборы депутатов думы муниципалитета. По итогам регистрации за 20 мандатов в думе Ревды поборются пять самовыдвиженцев, 20 представителей от «Единой России» (ЕР), 18 — от КПРФ, 14 — от НЛ, 12 — от ЛДПР и 11 — от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП).

Депутаты объявили о самороспуске думы Ревды в связи с необходимостью ее «обновления» в феврале. Причиной послужил конфликт между представителями от ЕР, КПРФ, СРЗП и местной администрацией. На досрочные выборы, которые состоятся 18 мая, заявились 17 из 20 экс-депутатов прошлого созыва, большинство из которых поддержали решение о самороспуске представительного органа.

Ирина Пичурина