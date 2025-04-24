Избирком допустил до выборов депутатов думы Ревды 80 кандидатов
Ревдинская территориальная избирательная комиссия (Свердловская область) зарегистрировала 80 из 90 кандидатов, которые заявились на досрочные выборы депутатов думы муниципалитета. Согласно данным избиркома, претендент от партии «Социальная защита» Сергей Кириллов и шесть самовыдвиженцев получили отказ в регистрации. Статус выдвинутого кандидата утратили Дмитрий Мусихин (ЛДПР), Константин Пашков («Новые люди»: НЛ) и Александр Булатов (самовыдвиженец).
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По итогам регистрации за 20 мандатов в думе Ревды поборются пять самовыдвиженцев, 20 представителей от «Единой России» (ЕР), 18 — от КПРФ, 14 — от НЛ, 12 — от ЛДПР и 11 — от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП).
Дума Ревды формируется по мажоритарной системе: 20 депутатов избираются по пяти четырехмандатных округам. Избиратели смогут проголосовать за четырех кандидатов из всех указанных в бюллетене. От каждого округа будут избраны четыре депутата, которые получили наибольшее число голосов. Полномочия нового созыва думы истекут в 2030 году.
Депутаты объявили о самороспуске думы Ревды в связи с необходимостью ее «обновления» в феврале. Причиной послужил конфликт между представителями от ЕР, КПРФ СРЗП и местной администрацией. На досрочные выборы, которые состоятся 18 мая, заявились 17 из 20 экс-депутатов прошлого созыва, большинство из которых поддержали решение о самороспуске представительного органа.
Подробнее о кандидатах в депутаты думы Ревды — в материале «Ъ-Урал» «Распустились, чтобы вернуться».