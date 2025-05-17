Кремль пообещал сообщить, если Путин и Трамп решат провести разговор

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не контактировали после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если разговор президенты Путин и Трамп посчитают целесообразным провести, мы вас проинформируем»,— сказал представитель Кремля журналистам (цитата по ТАСС).

Переговоры российской и украинской делегаций состоялись в Стамбуле вчера. В тот же день господин Трамп заявил, что может позвонить президенту России, чтобы обсудить прекращение боевых действий на Украине. Он уверен, что урегулирование конфликта на Украине без его участия невозможно, поскольку между Москвой и Киевом «очень много ненависти».

Об итогах переговоров — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».