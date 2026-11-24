Сергей Михалок основал группу «Ляпис Трубецкой» в 1999 году, а в 2014 году из-за внутренних конфликтов она распалась на два коллектива — Trubetskoy и Brutto. Сам Сергей Михалок в 2015 году получил вид на жительство Украины, а в 2020 году его признали заслуженным артистом страны.