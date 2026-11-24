Лидера «Ляписа Трубецкого» Михалка объявили в розыск
Лидера группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка добавили в базу розыска МВД России. Статья УК, по которой его разыскивают, не указана. Соответствующая карточка появилась 23 ноября.
Сергея Михалка уже разыскивают в Белоруссии. 4 августа 2026 года Минский суд заочно осудил музыканта на четыре года колонии. Его признали виновным в публичном оскорблении президента Александра Лукашенко и возбуждении вражды по признаку социальной принадлежности. Поводом стали опубликованные в соцсетях ролики, в которых музыкант, по версии обвинения, негативно оценивал деятельность силовых структур и президента.
В августе 2025 года белорусский суд внес песню группы «Не быць скотам», написанную на стихи белорусского классика Янки Купалы, в список экстремистских материалов.
Сергей Михалок основал группу «Ляпис Трубецкой» в 1999 году, а в 2014 году из-за внутренних конфликтов она распалась на два коллектива — Trubetskoy и Brutto. Сам Сергей Михалок в 2015 году получил вид на жительство Украины, а в 2020 году его признали заслуженным артистом страны.