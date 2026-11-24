В документе говорится, что «невозможно разделить спорт и геополитику». Также в обращении сказано, что допуск россиян к участию в соревнованиях на территории европейских стран «будет воспринят Кремлем как победа». По мнению авторов письма, возвращение атлетов на международную арену может быть расценено как «постепенное принятие» спецоперации.