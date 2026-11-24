Семь стран ЕС призвали лишить виз российских спортсменов
Лидеры Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии направили в Еврокомиссию и Европейский совет письмо с требованием лишить виз спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщает Politico.
В документе говорится, что «невозможно разделить спорт и геополитику». Также в обращении сказано, что допуск россиян к участию в соревнованиях на территории европейских стран «будет воспринят Кремлем как победа». По мнению авторов письма, возвращение атлетов на международную арену может быть расценено как «постепенное принятие» спецоперации.
Кроме того, страны ЕС призвали не выдавать визы нейтральным спортсменам и ужесточить правила выдачи туристических виз.