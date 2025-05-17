Орбан призвал Европу возобновить переговоры с Путиным

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) должны вслед за США начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, без этого нельзя достичь мирного урегулирования конфликта на Украине.

Господин Орбан назвал «иллюзией» позицию, что мир будет достигнут только в результате российско-украинских переговоров. «Европейские лидеры рано или поздно должны будут вести переговоры с российским президентом. Это неизбежно»,— заявил господин Орбан в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (цитата по ТАСС).

Представители нескольких стран ЕС уже говорили, что после прекращения военных действий на Украине Европе надо будет возобновлять контакты с Россией. В частности, об этом сказал глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. В апреле господин Путин заявил, что сложившаяся на международной арене ситуация сложнее, чем во времена Второй мировой войны, но выразил уверенность, что Россия и Европа смогут наладить контакт друг с другом.

Об обсуждении урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».