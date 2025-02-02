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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Испании заявил о необходимости восстановить отношения с Россией

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что после заключения мира и прекращения боевых действий на Украине Европе нужно будет восстанавливать отношения с Россией. Он отметил, что Европа и Россия так или иначе остаются соседями, которые разделены протяженной границей.

Хосе Мануэль Альбарес

Хосе Мануэль Альбарес

Фото: Yves Herman / Reuters

Хосе Мануэль Альбарес

Фото: Yves Herman / Reuters

«Я думаю, что все европейцы очень четко представляют себе, какими должны быть отношения с Путиным, какова наша позиция относительно военной агрессии»,— сказал министр в интервью газете El Diario.

По словам господина Альбареса, основой для нормализации взаимоотношений Европы и России должны стать принципы суверенного равенства и взаимного уважения. Как считает министр, мир переживает момент, схожий с падением Берлинской стены: Европа не сталкивается со сменой парадигмы, но «мы сталкиваемся с моментом, когда нам предстоит решить, куда мы пойдем в ближайшие десятилетия»,— заключил он.

Подробнее о взаимоотношениях стран Европы и России — в материале «Ъ» «Евросоюз не хочет быть удобреньким».

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