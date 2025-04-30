Путин рассчитывает на восстановление отношений России и Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что сегодняшняя ситуация сложнее, чем во времена Второй мировой войны. Существовавший в те годы мир он поделил на «белое и черное, красное и коричневое». Но несмотря на сложность сегодняшней ситуации, Россия и Европа все же смогут наладить контакт друг с другом, уверен президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«У меня сомнений нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся — это безусловно»,— сказал Владимир Путин на просветительском марафоне «Знание» (цитата по «РИА Новости»).

Представители некоторых государств ЕС уже высказывались о том, что после прекращения военных действий на Украине, Европе нужно будет возобновлять контакты с Россией. В феврале об этом говорил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. За нормализацию отношений с Россией также выступает премьер Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В Кремле пообещали учесть опыт зашедших в тупик отношений с ЕС.