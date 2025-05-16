Встреча делегации России и Украины в Стамбуле начнется с минуты на минуту

По информации «Ъ», двусторонняя встреча делегаций России и Украины в Стамбуле начнется в самое ближайшее время. Турецкий представитель скажет приветственное слово, а потом покинет переговорную комнату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Во главе украинской делегации — министр обороны Рустем Умеров. Американская сторона в переговорах не участвует.

Изначально прямые переговоры России и Украины должны были состояться 15 мая, однако их перенесли. По данным турецкого МИДа, встречу назначили на 12:30 мск 16 мая.