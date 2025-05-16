Представитель Госдепа США Майкл Энтон встретится с Владимиром Мединским

Директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Энтон проведет отдельную встречу с главой российской делегации в Стамбуле Владимиром Мединским перед началом трехсторонних переговоров. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.

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Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP Майкл Энтон

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

По данным телеканала, Энтон — старший помощник Рубио — не планирует участвовать в трехсторонней встрече с участием делегаций из России, Украины и Турции. Переговоры запланированы на 12:30.