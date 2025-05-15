Трамп не уверен, куда отправится 16 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца не уверен, куда он отправится после саммита, который проходит в ОАЭ. Президент сказал, что маршрут его команды неизвестен, и, скорее всего, она поедет обратно в Вашингтон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«Нам звонят: "Вы можете быть здесь? Вы можете быть там?" Но мы, скорее всего, вернемся в Вашингтон»,— сказал господин Трамп (цитата по Sky News).

Дональд Трамп был намерен приехать в Стамбул на переговоры в том случае, если на них приедет президент России Владимир Путин. Он не поехал на них. Однако Штаты до сих пор намерены обсуждать встречу президентов.

После того как господин Трамп вернется из заграничных поездок, администрация США обдумает сроки и реализацию его встречи с Владимиром Путиным. «Мы подождем и посмотрим, что произойдет завтра (на российско-украинских переговорах.— "Ъ"), а затем будут приняты решения о сроках, времени и месте проведения этих встреч»,— сказал господин Рубио (цитата по CNN).

Господин Трамп говорил, что в переговорах России и Украины «ничего не произойдет», до тех пор, пока он не встретится с Владимиром Путиным. Завтра, 16 мая, должны пройти переговоры делегатов от России и Украины. Они обсудят мирное урегулирование военного конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Приехали!».

Александр Рыльский