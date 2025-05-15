В четверг, 15 мая, в Стамбуле так и не состоялись первые с весны 2022 года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Утром МИД РФ обвинил украинскую сторону в попытке «устроить шоу» вместо того, чтобы, как сделала Москва, нацелиться на «долгосрочный, прочный мир на историческую перспективу». Впрочем, говорить о срыве переговоров оказалось преждевременно. По данным “Ъ”, к вечеру четверга украинские переговорщики добрались-таки во дворец Долмабахче, но встречу, судя по всему, было решено перенести на пятницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители РФ настроены конструктивно и нацелены на поиск возможных развязок, заверил журналистов глава делегации РФ Владимир Мединский в преддверии встречи с украинской стороной

Фото: Cem Tekkesinoglu / Anadolu / Getty Images Представители РФ настроены конструктивно и нацелены на поиск возможных развязок, заверил журналистов глава делегации РФ Владимир Мединский в преддверии встречи с украинской стороной

Фото: Cem Tekkesinoglu / Anadolu / Getty Images

«Подумаем, что будем делать»

С утра у резиденции президента Турции во дворце Долмабахче на берегу Босфора начали собираться десятки журналистов. Спешка была легко объяснима: как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, начало российско-украинских переговоров планировалось примерно на десять часов (время совпадает с московским). Однако затем было объявлено, что встреча намечается лишь на вторую половину дня. Как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, переговоры были перенесены по инициативе турецкой стороны.

Вероятно, в Анкаре согласились с требованиями Киева, где сразу сообщили, что решение об участии или неучастии украинской делегации будет принято после встречи президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского, которая планировалась в турецкой столице.

Прилетев в Анкару, украинский лидер прямо у трапа самолета подтвердил: «Мы подумаем, что будем делать и какие будут наши шаги после разговора с президентом Эрдоганом. Я думаю, у нас будет несколько часов для важного разговора, очень важных решений».

При этом Владимир Зеленский сразу дал понять, что не считает намерения Москвы серьезными: уровень российской делегации (см. справку), по его словам, «больше похож на бутафорский».

«На каком основании человек, который пришел к власти на информационных технологиях и огромных капиталовложениях, в него вложенных только для того, чтобы он работал как инструмент, вообще может усомниться в профессиональном уровне хоть кого бы то ни было»,— немедленно возмущенно парировала, выступая на брифинге в Москве, Мария Захарова, назвав Зеленского клоуном и неудачником. Кроме того, она обвинила Киев в попытке «устроить шоу» из попытки переговоров. А глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя в те же минуты требование Зеленского про прилет в Стамбул президента РФ Владимира Путина, назвал украинского лидера «жалким человеком». «Всем же это понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит»,— добавил министр.

В итоге к полудню никакой ясности так и не появилось. Встреча Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана началась только около 13:30 и продлилась 2 часа 45 минут. Вскоре после ее завершения Владимир Зеленский объявил: украинская делегация в Стамбул все-таки едет. Ее возглавил министр обороны Рустем Умеров. Вместе с ним, по словам Зеленского, на переговоры отправились «профессиональные люди, военные, разведчики». Но и тут какой-либо ясности по поводу времени начала встречи не наступило: Владимир Зеленский допустил даже, что она состоится на следующий день, 16 мая.

Тем временем в Стамбуле с российской стороны ситуацию комментировал глава делегации Владимир Мединский. Он отметил, что представители РФ «настроены конструктивно, [нацелены] на поиск возможных развязок и точек соприкосновения».

При этом он особо подчеркнул, что задача делегации — установление долгосрочного мира и устранение причин конфликта.

Впрочем, в итоге, по информации “Ъ”, хотя украинские переговорщики и добрались во дворец Долмабахче к вечеру четверга, переговоров на тот же вечер уже не планировалось. Судя по всему, они, как и допускал Зеленский, пройдут уже в пятницу.

Возвращение к пройденному

Между тем единственное, с чем могли бы с ходу, еще до начала переговоров, согласиться обе стороны, так это со словами Сергея Лаврова: «Никто не гарантирует, что [на переговорах] все будет гладко, без проблем».

Об этом свидетельствовала хотя бы разница в подходах к тому, что должно было бы обсуждаться в Стамбуле. Киевские чиновники в разговорах с украинскими и западными СМИ отмечали, что могут встретиться с российскими переговорщиками лишь для обсуждения того, как реализовать и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня. Эту же тему упомянул после встречи с Эрдоганом и Владимир Зеленский.

Между тем Владимир Путин, объявляя в ночь на 11 мая о своем предложении возобновить прямые переговоры, сразу расставил точки над i: «Смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу».

Он не исключил, что в ходе переговоров «удастся договориться и о каких-то новых перемириях», но добавил, что такое прекращение огня не должно стать «прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов».

Обращая внимание на состав российской делегации, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сделал вывод: Москва настаивает на повестке стамбульских переговоров 2022 года, сорвавшихся по вине Киева. «В центре снова, надо полагать, не территориальный вопрос, а тема военно-политического статуса и широкого понимания безопасности»,— написал в своем Telegram-канале господин Лукьянов.

Тогда в подготовленный пакет соглашений входил, в частности, нейтральный статус Украины: отказ от вступления в НАТО, размещения иностранного контингента на своей территории и разработки ядерного вооружения, а также проведение военных учений только с согласия стран-гарантов. Взамен Киев рассчитывал на международные гарантии безопасности «по аналогии с пятой статьей НАТО» (о коллективной обороне).

Владимир Мединский в четверг подтвердил, что Москва рассматривает переговоры как «продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад».

Прийти к какому-либо компромиссу будет непросто. Тем более что прямо в четверг, 15 мая, от уступок украинскую делегацию предостерегли европейские союзники Киева.

Так, общаясь с журналистами в Анталье перед неформальной встречей глав МИДов стран НАТО, французский министр Жан-Ноэль Барро предупредил о трех «ловушках», которые, по его словам, «привели к провалу предыдущих дискуссий три года назад». Первая — проведение переговоров без предварительного прекращения огня. Вторая — согласие на демилитаризацию Украины, тем более без надежных гарантий безопасности со стороны партнеров Киева. Третьей ловушкой Жан-Ноэль Барро назвал вопрос отмены санкций против РФ.

Кроме того, министр посетовал на то, что в Турцию не приехал Владимир Путин и перед украинской делегацией останется «пустой стул». Тем временем генсек НАТО Марк Рютте на полях того же мероприятия в Анталье использовал другой образ, отметив: «Мяч по-прежнему на стороне России. И если она тоже желает в него сыграть, то в течение пары следующих недель можно добиться некоторых прорывов».

«Так мяч или стул? — отреагировала на это в своем Telegram-канале Мария Захарова и резюмировала: — На нашей стороне не только мяч, но и правда».

Николай Амелин