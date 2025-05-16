Бонусы повышенной этажности

Крупные российские застройщики в 2024 году увеличили выплаты топ-менеджменту более чем в полтора раза. Управленцы стали зарабатывать больше на фоне начавшегося кризиса, связанного со снижением продаж новостроек. В период турбулентности владельцы бизнеса делают ставку на удержание команд. В 2025 году тенденция сохранится. Для оценки эффективности руководителей акционеры будут опираться не на показатели прибыли, а на снижение себестоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Шесть крупных девелоперских компаний по итогам 2024 года выплатили топ-менеджменту 14,98 млрд руб., на 55,2% больше, чем годом ранее, подсчитал “Ъ”, изучив их годовые отчетности по МСФО. В ГК ЛСР зарплаты и премии ключевых руководящих сотрудников (без учета социальных взносов) выросли год к году в 2,5 раза, до 6 млрд руб., в ГК А101 — на 52%, до 4,59 млрд руб., ГК ПИК — на 13% год к году, до 3,05 млрд руб. Группа «Самолет» увеличила выплаты на 16%, до 1,47 млрд руб., «Пионер» — на 15%, до 258 млн руб.

Единственной отчитавшейся крупной компанией, сократившей выплаты, стала группа «Инград». Показатель снизился более чем в три раза за год, до 219 млн руб. Но коррекция прослеживается в том числе на фоне завершения в 2024 году сделки по продаже компании структурам Sminex. В ЛСР прошлогоднюю ситуацию назвали исключительной, связав с завершением программы мотивации топ-менеджмента, действовавшей с 2019 года. В «Самолете» сообщили, что выплаты топ-менеджменту в 2024 году включали в себя и вознаграждение за 2023 год. В других компаниях “Ъ” не ответили.

Выплаты топ-менеджменту растут несмотря на сложную конъюнктуру. За 2024 год объем продаж квартир в новостройках по всей России сократился на 22%, до 26,7 млн кв. м, подсчитали в аналитическом центре «Дом.РФ». Это сказалось на финансовых результатах части компаний. ГК «Самолет» зафиксировала снижение чистой прибыли в 3,2 раза год к году, до 8,2 млрд руб., при росте выручки на 32%, до 339,1 млрд руб. Аналогичная картина у ГК ПИК. Чистая прибыль сократилась на 45%, до 28,7 млрд руб., выручка прибавила 15%, до 675 млрд руб. «Инград» получил чистый убыток в 3 млрд руб. против прибыли в 785 млн руб. годом ранее, а выручка компании сократилась на 25%, до 47 млрд руб. У ЛСР, «Пионера» и А101 прибыль, напротив, выросла (см. “Ъ” от 26 апреля).

Гендиректор рекрутингового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова сомневается, что рост выплат связан с тем, что топ-менеджмент стал лучше работать. Но в условиях турбулентности ключевые управленцы становятся главным активом компаний, поясняет управляющий партнер Ricci Андрей Постников. Эксперт считает, что, даже сталкиваясь со снижением прибыли, девелоперы фокусируются на устойчивости: без сильной команды невозможно ни преодолеть кризис, ни подготовиться к новому циклу роста. Повышая выплаты топ-менеджменту, компании сохраняют руководителей, предотвращая их переход к конкурентам или в другие отрасли, поясняет партнер практики «Недвижимость» консалтинговой компании Neo Арина Матвеева.

Девелоперы следуют глобальному тренду, считает основатель рекрутингового агентства PRO Talents Global Ольга Демидова. Объем объявленных выплат ключевому управленческому персоналу крупнейших банков по итогам 2024 года вырос на 63%, достигнув почти 60 млрд руб. (см. “Ъ” от 26 марта). Международные компании, от Amazon до Total, тоже наращивают компенсации не за сверхрезультаты, а за способность держать курс: кризис потери команды может быть критичнее, чем проседание финансов, говорит госпожа Демидова.

Ситуация на девелоперском рынке остается сложной. В апреле, согласно Dataflat.ru, количество заключенных договоров долевого участия в Москве и области сократилось на 12% год к году, до 10,9 тыс. Выручка застройщиков от их реализации снизилась на 5%, до 198,4 млрд руб. Андрей Постников полагает, что в 2025 году выплаты топ-менеджменту останутся высокими, но станут более целевыми. Компании будут поощрять не просто опыт, а достижения: снижение себестоимости проектов, внедрение AI-инструментов, выход в новые ниши. Размер премии управленческого звена напрямую связан с достижением бизнес-целей, и одна из основных задач на текущий год — увеличение доходности компании, говорят в ГК «Самолет».

Дарья Андрианова