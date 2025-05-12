Расходы поселились в новостройках

Несмотря на резкое снижение спроса, новостройки в российских городах-миллионниках за год подорожали более чем на 12%. Это объясняется стремлением девелоперов переложить в стоимость жилья возросшие расходы на строительство и изменением структуры предложения. Рост цен, в свою очередь, отпугивает покупателей, стимулируя их откладывать сделки до стабилизации цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В апреле 2025 года средняя стоимость новостроек в российских городах-миллионниках составила 185 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 12,8% год к году, подсчитали в «Яндекс Недвижимости». По данным «ЦИАН.Аналитики», на середину апреля показатель составлял 187,7 тыс. руб. за кв. м, прирост год к году составил 12,1%. В Москве значение увеличилось на 15,2% за год, до 403,1 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге — на 11,5%, до 274,9 тыс. руб. за кв. м.

Цены растут, несмотря на сокращение продаж первичного жилья.

По данным Dataflat.ru, в Москве и Подмосковье в апреле 2025 года было заключено 10,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Год к году показатель сократился на 12%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области количество ДДУ в марте снизилось на 34% год к году, до 3,9 тыс. Директор по ипотечным продажам ГК А101 Рустам Азизов говорит, что в целом спрос на первичном рынке в первом квартале сократился на 30% год к году. Тенденция прослеживается со второй половины прошлого года из-за повышения стоимости кредитов.

Объем предложения новостроек в России, по данным «Авито Недвижимости» на середину апреля, увеличился на 32% год к году. Запуск новых жилых проектов в России в январе—марте при этом сократился на 24% год к году, до 8,1 млн кв. м, следует из подсчетов «Дом.РФ».

За счет повышения цен девелоперы, по мнению управляющего директора «Метриум» Руслана Сырцова, стремятся нивелировать инфляцию и удорожание проектного финансирования. По данным Росстата, годовая инфляция в России на 5 мая составила 10,2%. На ценах также отражается растущая себестоимость строительства и рабочей силы, считает гендиректор Element Виталий Коробов. По его подсчетам, за 2024 год различные категории стройматериалов подорожали на 50% год к году, а зарплаты рабочим — на 80%.

Другим фактором коммерческий директор компании «Главстрой Регионы» Алексей Артошин считает изменение структуры предложения: новые проекты нередко представлены жильем высокого ценового сегмента. Предложение квартир бизнес-класса в апреле выросло на 6,8% по сравнению с мартом, элитного — на 11,1%, говорят в «Яндекс Недвижимости». С учетом сокращения выхода новых проектов средняя стоимость может расти и за счет увеличения доли жилья на поздних стадиях реализации, отмечает заместитель гендиректора MR Group Леонид Савков.

Марат Хуснуллин, вице-премьер, в ноябре 2024 года, РИА «Новости»: «Земля подорожала, стройматериалы подорожали, трудовые ресурсы подорожали, стоимость финансов подорожала. С чего у нас должно стоить жилье дешевле?»

Стимулировать спрос застройщики стараются за счет продаж по госпрограмме «Семейная ипотека» и собственных рассрочек, говорит господин Коробов. Доля последних в портфелях застройщиков, по оценкам Центробанка, достигает 20%. Ранее ЦБ предупреждал о рисках схемы, высказываясь в пользу ее регулирования. В перспективе это может привести к снижению спроса, не исключают в «Главстрое».

Управляющий партнер Unikey Айгуль Юсупова считает, что рост цен на новостройки при этом продолжится за счет увеличения издержек девелоперов. Это, в свою очередь, стимулирует покупателей откладывать сделки, дожидаясь стабилизации цен, говорит заместитель департамента жилой недвижимости Ricci Евгений Сугробов. Девелоперы в таких условиях, по мнению партнера Develika Петра Барсукова, продолжат сокращать темпы запуска новых проектов, концентрируясь на продажах существующего предложения.

София Мешкова