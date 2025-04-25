Девелоперы оказались неустроенными

Впервые за три года прибыль крупных участников рынка жилищного строительства — «Самолета», ГК ПИК — снизилась, а у «Эталона» вдвое увеличился чистый убыток, несмотря на рост денежных поступлений. Такие результаты — следствие снижения спроса, происшедшего после отмены массовой льготной ипотеки прошлым летом, и роста объемов кредитов, которые компании брали на покупки площадок под застройку. Эксперты не ожидают улучшения ситуации в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ряд крупных застройщиков жилья в России, входящих в топ-20, отчитались 25 апреля о результатах работы за прошлый год. Так, например, ГК «Самолет» зафиксировала снижение чистой прибыли в 3,2 раза год к году, до 8,2 млрд руб., в то время как выручка девелопера выросла на 32%, до 339,1 млрд руб.

Аналогичная ситуация у ГК ПИК: чистая прибыль компании сократилась на 45%, до 28,7 млрд руб., при росте выручке на 15%, до 675 млрд руб. У «Эталона» чистый убыток вырос вдвое по сравнению с 2023 годом, до 6,9 млрд руб., однако выручка увеличилась на 44%, до 130,9 млрд руб. До этого, в 2020–2023 годах, когда спрос на квартиры в новостройках благодаря массовой льготной ипотеке был высокий, у этих застройщиков, как и у многих других участников рынка жилищного строительства, прибыль только увеличивалась.

После завершения льготной программы летом 2024 года продажи у девелоперов жилья ожидаемо резко пошли вниз. По подсчетам аналитического центра госкомпании «Дом.РФ», по итогам прошлого года в целом по России объем сделок на первичном рынке сократился на 22% год к году, до 26,7 млн кв. м. На снижение прибыли игроков мог повлиять рост кредитной нагрузки в первую очередь за счет активного пополнения земельного банка и запуска новых проектов, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Финансовый директор «Самолета» Нина Голубничая подтвердила “Ъ”, что девелоперы начали увеличивать инвестиции в расширение бизнеса в 2023 году, когда рынок недвижимости рос.

Так, по ее словам, «Самолет» в первой половине 2024 года направил средства на заметное расширение земельного банка, развитие премиального сегмента жилья в своем портфеле и инфраструктурные решения. «В середине 2024 года на рынке началось охлаждение, и тренд сменился»,— констатирует госпожа Голубничая.

Кроме того, продолжает господин Танурков, на показателе могла сказаться высокая зависимость продаж от ипотеки, что в большей степени присуще проектам массового сегмента. Также не исключен фактор роста себестоимости в результате опережающего подорожания стройматериалов и увеличивающихся затрат на рабочую силу.

Некоторым застройщикам удалось нарастить прибыль. ГК ЛСР увеличила показатель на 11%, до 32 млрд руб., в то время как выручка компании увеличилась всего на 1%, до 239 млрд руб. Девелоперская компания «Пионер» увеличила чистую прибыль в 2,4 раза, до 5,2 млрд руб., а выручку — на 11%, до 47,1 млрд руб. У А101 чистая прибыль выросла на 37%, до 50,6 млрд руб., а выручка — на 84%, до 150,6 млрд руб. У GloraX чистая прибыль и выручка выросли в 2,4 раза, до 1,2 млрд и 32,6 млрд руб. соответственно.

В лучшем положении оказались те компании, которые вовремя сократили инвестиционную активность и не фокусировались на наращивании портфеля проектов, поясняет Василий Танурков.

Ожидать заметного улучшения ситуации на рынке новостроек девелоперам жилья вряд ли стоит. В первом квартале 2025 года продажи в новостройках продолжали снижаться: этот показатель оказался ниже год к году на 6%, или 5,3 млн кв. м, следует из данных «Дом.РФ». «В случае сохранения ключевой ставки на прогнозируемом ЦБ уровне 19–22% можно ожидать снижение продаж на 20–25% по итогам всего года»,— полагает руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. Это будет в том числе результатом снижения объемов выдачи семейной ипотеки, которая сейчас является одним из драйверов продаж для девелоперов.

Дарья Андрианова, Халиль Аминов