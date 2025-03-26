Ключевым повысили ставку

Выплаты топ-менеджерам крупнейших российских банков по итогам 2024 года выросли в 1,6 раза. Это заметно превысило динамику финансовых результатов банков — чистая прибыль увеличилась лишь на 8,4%. Впрочем, вознаграждение ключевого управленческого состава может зависеть не только от чистой прибыли, но от массы других показателей. Причем заметная часть вознаграждения выплачивается с отсрочкой. А с учетом выхода банков на фондовый рынок увеличивается и доля выплат с использованием акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Объем объявленных выплат ключевому управленческому персоналу крупнейших банков по итогам 2024 года вырос на 63% и составил почти 60 млрд руб. Это следует из отчетности по МСФО 11 банковских групп, на которые приходится 70% активов всей банковской системы России на 1 января 2025 года (по данным «Интерфакса»). Группы Газпромбанка и Альфа-банка пока не раскрыли отчетность по МСФО. К ключевым руководящим сотрудникам относятся члены высшего руководства, входящие в состав правления, совета директоров или набсовета банка, в ряде случаев старшие вице-президенты, руководители филиалов, департаментов, другие топ-менеджеры.

Крупнейшие выплаты объявил Сбербанк — по итогам прошлого года они составили 25,3 млрд руб., в 1,5 раза превысив показатель 2023 года. На второй позиции оказался холдинг «Т-Технологии» (основным активом которого является Т-Банк), размер вознаграждения в котором составил 13,2 млрд руб., превысив показатель предшествующего года в 2,5 раза. Совокупное вознаграждение ключевых руководящих сотрудников группы ВТБ достигло 7,9 млрд руб., тогда как годом ранее составляло 5,3 млрд руб. Впрочем, как отмечал первый заместитель президента—председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов при представлении отчетности банка по МСФО за 2024 год, «период выплаты и период, за который рассчитывается вознаграждение, обычно смещены». В частности, данные за 2023 год отражают выплаты за 2022 год, указывает он.

При этом чистая прибыль рассмотренных 11 банковских групп по итогам 2024 года выросла всего на 8,4%, до 2,575 трлн руб. Слабая динамика определялась не только показателями группы Сбербанка (рост на 4,8%, до 1,58 трлн руб.), но и снижением прибыли у таких крупных банков, как Совкомбанк и ПСБ (см. “Ъ” от 18 марта). Вместе с тем, как отмечает руководитель направления по работе с финансовыми институтами Б1 Геннадий Шинин, «прибыль не всегда является ключевым или единственным показателем, определяющим размер вознаграждения менеджмента за завершенный год». На это может влиять достижение и других показателей. Гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев указывает, что к ним относятся «динамика роста, изменение позиций на рынке, объемы кредитного портфеля, показатели прибыли и маржа, рыночная доля, достижение планов по отдельным линиям бизнеса, развитие новых направлений».

Вместе с тем вознаграждения, как правило, разбиваются на краткосрочные (выплачиваемые в отчетном периоде) и долгосрочные (выплачиваемые в течение нескольких месяцев или лет после окончания отчетного периода). Как поясняет независимый эксперт Юрий Коптелов, «ежеквартальные, ежегодные премиальные стимулы привязаны, как правило, к промежуточным результатам деятельности, но должны иметь значимый размер, чтобы быть чувствительными в общем объеме вознаграждения». По его словам, они стимулируют «долгосрочные взаимоотношения и ответственность менеджмента за свои действия». По словам господина Коптелова, базовые выплаты «не должны быть больше 50% совокупного дохода, а долгосрочный отложенный результат (с отсрочкой получения на два-три года) — не превышать 30%». Кроме того, 20–30% должна составлять премиальная часть отчетного периода, отмечает эксперт.

Вместе с тем по итогам 2024 года в Сбербанке и «Т-Технологиях» на долгосрочное вознаграждение приходилось около 50%, в ВТБ — чуть больше 20%, в банке «Санкт-Петербург» — 33%. Как указано в отчетности ВТБ, правление банка получает 60% годовой премии единовременно и 40% годовой премии с отсрочкой выплаты на три года. В ПСБ по итогам 2024 года размер вознаграждения председателю и его заместителям составил 1,7 млрд руб., причем «1,3 млрд руб. подлежат выплате в течение двенадцати месяцев после окончания периода, в котором руководство оказало соответствующие услуги», а оставшиеся 430 млн руб.— «через двенадцать месяцев после окончания периода, в котором руководство оказало соответствующие услуги».

При этом банки, чьи акции торгуются на бирже (Сбербанк, ВТБ, «Т-Технологии», Совкомбанк, банк «Санкт-Петербург»), часть выплат вознаграждений осуществляют на основе акций. Причем на них приходится 20–70% от общего объема вознаграждения топ-менеджерам. В частности, объем выплат топ-менеджерам Сбербанка «долгосрочного вознаграждения, основанного на акциях, с расчетами долевыми инструментами» за 2024 год составил 7,3 млрд руб., превысив показатель предшествующего года более чем в девять раз. В МТС-банке, который провел IPO чуть больше года назад (см. “Ъ” от 27 апреля 2024 года), долгосрочные выплаты на основе акций составили более 3,2 млрд руб.

Как указано в отчетности ВТБ, «половина отложенной части премии выплачивается денежными средствами, вторая часть — в рамках плана по выплатам на основе акций с расчетами денежными средствами». Ранее в холдинге «Т-Технологии» отметили, что при долгосрочной мотивации используются «выкупленные с рынка акции». При этом впоследствии планируется ежегодно проводить допэмиссии объемом до 1,5% акций в рамках опционной программы, однако она будет касаться более широкого круга сотрудников.

Как поясняет директор Центра банковского консалтинга и прикладных исследований Финансового университета при правительстве РФ Наталья Воеводина, «если акции выплачиваются менеджменту в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников, то это способствует удержанию сотрудников внутри компании и фокусирует команду на достижение долгосрочных целей компании, выражаемых в стоимости акций».

Вместе с тем особняком стоят специализированные госбанки — Россельхозбанк и «Дом.РФ». В отличие от большинства других групп, они показали снижение выплат ключевому персоналу, а сами выплаты оказались значительно ниже, чем в сравнимых по активам или чистой прибыли других банках. В этих банках не ответили на запрос “Ъ”. По мнению источника “Ъ” на финансовом рынке, в этих случаях могут быть определенные ограничения «по достаточности капитала, либо тайминг выплат, либо крупная бухгалтерская переоценка (неденежная), на которую менеджмент не замотивирован, и т. д.».

Ольга Базутова