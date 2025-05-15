ТАСС: встреча России и Украины в Стамбуле может быть перенесена на 16 мая

Российско-украинские переговоры, запланированные на 15 мая в Стамбуле, могут быть перенесены на пятницу, 16 мая. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник.

Президент Украины Владимир Зеленский по завершении переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом говорил, что встреча может состояться либо сегодня вечером, либо завтра. Он сообщал, что украинская делегация уже отправилась из Анкары в Стамбул. До этого он объявил, что главой делегации будет министр обороны Рустем Умеров.

Переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Время начала переговоров пока не определено.

Подробнее о подготовке к переговорам — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Анастасия Домбицкая