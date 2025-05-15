«Это только первый акт большой пьесы»

«Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся»,— так Дональд Трамп прокомментировал российско-украинские переговоры в Турции. По словам президента США, его не очень интересует состав делегаций двух стран. Главное — добиться результата — остановить боевые действия. Если надо, глава Белого дома готов присоединиться к диалогу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ситуация складывается именно в пользу Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Сложилась достаточно уникальная ситуация. Даже сложно припомнить, чтобы такое когда-либо случалось. Две враждующие страны вроде бы согласились на переговоры, однако, прибыв на место, подобно боксерам разошлись по разным углам, дабы решить: начинать бой или разойтись. Один из прибывших на поединок спортсмен недоволен, что против него вышел недостойный соперник, и раздумывает над тем, чтобы заменить себя кем-то другим, рангом ниже. Все это происходит на фоне сообщений о землетрясении в Турции, в районе Анкары, где находятся президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. При желании здесь можно увидеть мистическую составляющую, правда, не совсем понятно, какой сигнал шлют высшие силы, к чему призывают. Собственно, и силы земные, похоже, не все до конца понимают.

Еще вечером 14 мая стало известно, что в Турции, в любимой россиянами курортной Анталье, проходит неформальная встреча глав МИД стран НАТО. На ней присутствует госсекретарь США Марко Рубио. Там же и украинская делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой. На следующий день, 15 мая, в Анкару прибывает Владимир Зеленский, а в Стамбул еще одна украинская делегация высокого уровня во главе с руководителем президентского офиса Андреем Ермаком. Российская переговорная группа во главе с Владимиром Мединским также в Стамбуле. Они прибыли заранее.

Президента Украины принимают по высшему разряду. Три часа он беседует с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако вокруг переговоров возникла пауза. Киев заявляет, что состав российских переговорщиков его категорически не устраивает. Все идет к срыву диалога. И вот на сцене появляется Дональд Трамп. Как раз вовремя, кто-то может заподозрить здесь ранее согласованный сценарий.

Как бы то ни было, президент США — тот самый рефери, которого так не хватает на ринге, что, правда, еще не говорит об успехе всего мероприятия.

Тем не менее глава Белого дома отвлекается от своего сказочного ближневосточного турне и делает ряд неоднозначных заявлений. Например, о том, что только он и Путин могут решить проблему России и Украины. В этой связи совершенно неважно, кто приехал в Стамбул. Здесь легко домыслить: встреча в Турции техническая, ее цель — прояснить позиции сторон. Если будет хоть какой-то прогресс, статус делегаций можно и повысить. При этом ранее Трамп в очередной раз сделал крайне неприятное для РФ заявление о том, что именно США победили во Второй мировой войне.

В итоге Владимир Зеленский заявил, что из уважения к Дональду Трампу и Реджепу Тайипу Эрдогану он направляет своих переговорщиков в Стамбул. Украину представит министр обороны Рустем Умеров. Занавес. Но это только первый акт большой пьесы. Продолжение следует. Трампу важно показать, что он главный по всем вопросам на земном шаре. И даже вправе толковать историю. Наверное, это не совсем правильно, но по факту он действительно пока что находится в выигрышной позиции.

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Дмитрий Дризе