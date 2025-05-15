Состав российской делегации для переговоров с Украиной
Глава делегации:
— помощник президента РФ Владимир Мединский.
Члены делегации:
— заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин;
— начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков;
— заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Состав экспертов:
— первый заместитель начальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин;
— заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;
— директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук;
— заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.