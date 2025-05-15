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Состав российской делегации для переговоров с Украиной

Глава делегации:

— помощник президента РФ Владимир Мединский.

Члены делегации:

— заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин;

— начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков;

— заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Состав экспертов:

— первый заместитель начальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин;

— заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;

— директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук;

— заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

  • Газета «Коммерсантъ» №85 от 16.05.2025, стр. 5

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