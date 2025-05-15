Минкульт поможет с финансированием фестиваля «Коляда-Plays» в Екатеринбурге

Власти Свердловской области профинансируют приезд театральной группы из Монголии на международный театральный фестиваль «Коляда-Plays», сообщил руководитель театра «Коляда-Театр» Николай Коляда на своей странице в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ

По словам господина Коляды, он обратился к врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру с просьбой помочь привезти монгольских студентов на фестиваль. После чего в министерстве культуры региона сообщили о готовности оказать финансовую поддержку.

«Билеты на самолет для группы из Монголии будут куплены через министерство культуры и театр драмы. Я просто счастлив. Гора с плеч свалилась»,— отметил Николай Коляда. Ранее он сообщал, что на приезд 12 участников из Монголии требуется около 1 млн руб. для оплаты билетов.

Руководитель фестиваля отметил, что проведение «Коляда-Plays» понадобится от 5 до 9 млн руб. Для организации фестиваля был объявлен сбор средств на краудфандинговой платформе. На сегодняшний день собрано около 617 тыс. руб.

Напомним, фестиваль хотели отменить после отказа правительства в грантовой поддержке. Согласно информации из документа, подписанного министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной, Коляда-театр нарушал сроки предоставления отчетных документов о расходах грантов на фестиваль в 2023-2024 годах. После этого Николай Коляда записал видеообращение к Светлане Учайкиной и заявил, что проведет фестиваль, несмотря на отказ в выделении гранта.

Полина Щуцкая