Коляда записал видеообращение к Учайкиной и заявил, что проведет «Коляда-Plays»

Режиссер екатеринбургского «Коляда-театра» Николай Коляда записал видеообращение к министру культуры Свердловской области Светлане Учайкиной и заявил, что проведет фестиваль «Коляда-Plays», несмотря на отказ в выделении гранта. Видео он разместил на своей странице «ВКонтакте».

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Николай Коляда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Нам 3 млн руб. не дают, хотя я уже выбрал 28 театров. Фестиваль идет 10 дней: каждый день издается газета, 10 критиков говорят какие-то слова людям, которые приехали из маленьких театров. А какие подарки мы им дарим — книги, буклеты, футболки, каждого готовы поцеловать. И вы этих 500 человек лишаете радости из-за не вовремя сданного отчета»,— сказал драматург.

Он отметил, что 2,5 млн руб. уходит на «самые роскошные» гостиницы для участников «Коляда-Plays». Кроме того, он рассказал, что получает гонорар в размере 300-400 тыс. руб. в месяц, при этом часть из личных денег он откладывает на организацию фестиваля. «Дело не в деньгах и не в бумажках. Вы думаете, я не найду 3 млн руб.? Найду! И все равно фестиваль состоится, так или иначе»,— добавил Николай Коляда.

Накануне Николай Коляда объявил, что международный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» в Екатеринбурге отменен в 2025 году, так как свердловский минкульт отказал «Коляда-театру» в выделении гранта. Согласно информации из документа, подписанного министром Светланой Учайкиной, «Коляда-театр» нарушал сроки предоставления отчетных документов о расходах грантов на фестиваль в 2023-2024 годах.

Ирина Пичурина