Николай Коляда: фестиваль «Коляда-Plays» в 2025 году не состоится

Международный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» в Екатеринбурге отменен в 2025 году, так как минкульт Свердловской области отказал «Коляда-театру» в выделении гранта, сообщил драматург Николай Коляда на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Коляда

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Николай Коляда

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

Согласно информации из документа, подписанного министром Светланой Учайкиной, «Коляда-театр» нарушал сроки предоставления отчетных документов о расходах грантов на фестиваль в 2023-2024 годах — по этой причине выдать субсидию на проведение мероприятия в этом году «не представляется возможным». Николай Коляда поблагодарил всех, кто прислал заявки на участие. «С утра получил письмо от министра культуры Свердловской области о том, что грант на фестиваль нам не дадут от правительства области. В связи с чем фестиваля в этом году не будет. Красиво я все задумал, но денег нет. Взять мне их неоткуда. В письме сказано, что мы неоднократно нарушали сроки отчетности. Ну и вообще, как вы понимаете: не отчитались, потому что деньги я своровал»,— сказал драматург.

Напомним, в июне прошлого года после открытия XVII фестиваля «Коляда-Plays» в Екатеринбурге Николай Коляда заявил о визите полицейских в «Коляда-театр» из-за обращения пожилой местной жительницы. В программе фестиваля спектакли поставили 18 российских театров.

Международный фестиваль «Коляда- Plays» проводится с 1994 года. На нем показывают спектакли разных театров по пьесам Николая Коляды и его учеников. С 2008 года фестиваль проходит ежегодно.

Ирина Пичурина