В конкурсной программе «Коляда-Plays» сыграют 24 спектакля

В этом году Коляда-театр проведет 18 Международный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» в Екатеринбурге с 20 по 30 июня, сообщил уральский драматург Николай Коляда на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ

Организационный комитет утвердил в основной конкурсной программе фестиваля 24 спектакля, при этом с учетом офф-программы будет сыграно 39 спектаклей — они пройдут на сценах ТЮЗа, Театра кукол, Камерного театра, Коляда-театра и в Музее андеграунда. Первый спектакль сыграют уже 19 июня.

В начале недели на проведение фестиваля были оформлены необходимые документы. «Мы оформили все документы по требованию Департамента культуры города и выполнили требование о "наличие паспорта безопасности во исполнение пункта 12 протокола заседания антитеррористической комиссии". Теперь ждем в гости налоговую, пожарников, Роспотребнадзор, санэпидемстанцию и все остальные карающие органы»,— сказал Николай Коляда. Он подчеркнул, что мероприятие состоится в любом случае, и если на территории города его запретят проводить, то спектакли будут играть на даче драматурга в Логиново, что «даже веселее будет».

Театр также продолжает собирать деньги на проведение мероприятия через краудфандинг — на сегодняшний день удалось собрать 616 тыс. руб. из 1,5 млн руб. По словам Николая Коляды, обычно его проведение стоит от 5 млн до 9 млн руб. Кроме того, Коляда-театр ищет спонсора на приезд 12 участников из Монголии — общая стоимость билетов для них составляет около 1 млн руб.

Напомним, фестиваль хотели отменить после отказа правительства в грантовой поддержке. Согласно информации из документа, подписанного министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной, Коляда-театр нарушал сроки предоставления отчетных документов о расходах грантов на фестиваль в 2023-2024 годах. После этого Николай Коляда записал видеообращение к Светлане Учайкиной и заявил, что проведет фестиваль, несмотря на отказ в выделении гранта, позднее была запущена краудфандинговая кампания.

Ирина Пичурина