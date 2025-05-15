МИД Финляндии заявил о разработке 18-го пакета санкций ЕС против России

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Евросоюз намерен приступить к подготовке 18-го пакета санкций в отношении России. О согласовании 17-го пакета в ЕС сообщали 14 мая. Документ еще не вступил в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters

«Я считаю, что 17-й пакет, который мы согласовали, был правильным решением, и теперь мы немедленно начнем разрабатывать новый пакет»,— сказала госпожа Валтонен перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Турции (трансляция велась на сайте НАТО).

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил перед встречей, что США и Евросоюз разрабатывают дополнительные санкции в отношении энергетической и финансовой сфер России.

Подробнее о 17-ом пакете санкций — в материале «Ъ FM».