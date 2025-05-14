Зарубежные СМИ: Какие санкции ЕС согласовали для 17-го пакета?

Словакия и Венгрия согласились одобрить очередной пакет санкций против России, потому что он «относительно слабый». Об этом сообщает издание Euractiv. Документ уже подписали послы стран Евросоюза. AFP отмечает, что под ограничения подпадут 150 танкеров теневого флота и 60 российских компаний. Санкции также коснутся компаний из третьих стран, которых подозревают в помощи России. По данным Financial Times, это Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Сербия, Вьетнам и Узбекистан. Отмечается также, что будут введены ограничения против российских политиков и бизнесменов. Но в Брюсселе признают, что с исполнением санкций по-прежнему есть проблемы. Находится множество путей по обходу запретов. А европейские компании все еще хотят покупать и продавать в России, отметила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В новом санкционном списке появятся еще 149 танкеров, которые помогают России обходить нефтяное эмбарго, пишет издание EUobserve. Таким образом с учетом уже действующего реестра под ограничения подпадут почти 350 судов. Им будет запрещено входить в европейские порты и получать услуги от компаний, включая страхование, ремонт или дозаправку. Однако составители санкционных пакетов вынуждены признать, что добиться единодушия среди 27-ми членов блока становится все труднее. Главный блокировщик таких инициатив — Венгрия, которая поддерживает тесные связи с Россией. Европа надеялась, что на Виктора Орбана надавит администрация Трампа, но пока никаких признаков этого не видно.

Евросоюз по-прежнему ищет способы обойти возможное вето Венгрии в будущем. По данным Financial Times, сейчас идея заключается в том, чтобы сохранить эффект, но изменить правовую основу ограничений. Речь может идти в том числе о пошлинах и контроле за движением капитала — то есть ограничениях на вывод активов в Россию. Эти меры позволяют ЕС сохранить экономическое давление на Москву, даже если Венгрия заблокирует продление санкций. Чтобы утвердить эти ограничения, потребуется лишь большинство голосов.

Сроки озвучил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он заявил, что если на этой неделе не будет реального прогресса в переговорах о 30-дневном режиме прекращения огня, то Европа начнет работать над существенным ужесточением санкций против России. Вместе с тем, как отмечает Reuters, у европейского блока практически не осталось целей, по которым можно ударить рестрикциями. Звучат предложения снизить ценовой потолок для российской нефти, но для этого требуется поддержка США.

Текущий уровень в $60 за баррель был согласован два года назад, и с тех пор не произошло никаких изменений, несмотря на обещания периодически пересматривать потолок. При этом некоторые дипломаты считают, что громкие заявления без конкретных действий могут ослабить позиции Евросоюза и будут все чаще выглядеть как блеф.

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