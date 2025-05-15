ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов с террористическим контентом

ФСБ во время профилактических рейдов задержала 57 администраторов каналов и чатов в Telegram, «распространявших неонацистскую и террористическую идеологию». У них были найдены переписки с украинскими кураторами, сказано в пресс-релизе центра общественных связей ФСБ (есть у «Ъ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным спецслужбы, в найденной у задержанных переписке содержались инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, а также изготовлению и применению средств террора. Также были приняты меры профилактики в отношении 305 несовершеннолетних, попавших под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию, добавили в ФСБ.

Рейды против идеологии насилия и массовых убийств среди молодежи прошли в 81 регионе. Правоохранительные органы также задержали шесть человек, заподозренных в планировании вооруженных нападений в ряде российских городов.