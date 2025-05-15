ФСБ задержала шесть человек, причастных к подготовке терактов в Москве и Тюмени

Правоохранители задержали шесть человек по делу о планировании вооруженных нападений в нескольких городах России. Их подозревают в подготовке атак на учебные заведения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.

Согласно заявлению, в местах проживания задержанных обнаружены компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств. Силовики также изъяли холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, символику и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций.

Подозреваемые выявлены в результате предупредительно-профилактических мероприятий в 81 регионе России. Их провели сотрудники ФСБ, МВД, СКР и Росгвардии с целью предотвращения распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде. Также задержаны 57 администраторов каналов и чатов в Telegram, «распространявших неонацистскую и террористическую идеологию».