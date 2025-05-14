СМИ сообщили о переговорах Уиткоффа с представителями «Хамаса»

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и руководство палестинского движения «Хамас» провели переговоры в Катаре, передает египетское издание Al Shorouk со ссылкой на источники. Со стороны «Хамаса» на встрече присутствовали три высокопоставленных чиновника, в том числе лидер движения в секторе Газа Захер Джабарин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nir Elias / Reuters Фото: Nir Elias / Reuters

С американской стороны в переговорах также участвовал спецпосланник президента США по делам израильских заложников Адам Белер. По информации Al Shorouk, США и «Хамас» в присутствии официальных лиц Катара обсудили прекращение войны в секторе Газа, вывод израильских войск из анклава и освобождение пленных.

Источник издания сказал, что результаты переговоров в Катаре будут иметь решающее значение в вопросе нового раунда перемирия. В «Хамасе» сообщили, что «атмосфера в Дохе позитивная и есть признаки изменения позиции США».

Ранее, как пишет The Jerusalem Post, переговоры со Стивом Уиткоффом провел премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Три израильских чиновника сообщили изданию, что никаких оснований для оптимизма нет. «Переговоры в Катаре не дают никаких признаков того, что позиция "Хамаса" меняется таким образом, чтобы это позволило заключить сделку»,— сказал один из них.

12 мая «Хамас» освободил из плена Идана Александра, который имеет гражданство Израиля и США. Арабские СМИ писали, что переговоры о его освобождении вел Вашингтон напрямую с палестинским движением.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент США пролетит мимо ближайшего союзника».

Петр Бузлаев