«Хамас» освободил израильского заложника с гражданством США Идана Александра

Военное крыло палестинского «Хамаса» — Бригады Изаддина аль-Кассама — освободило удерживаемого в секторе Газа заложника Идана Александра, имеющего израильское и американское гражданство. Его передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Как пишет The Times of Israel, на базу в приграничном израильском поселке Реим, где Идан Александр встретится со своей матерью, направляются на вертолете ВВС Израиля спецпосланник президента США Стив Уиткофф и израильский координатор по делам заложников Галь Хирш.

15 апреля «Хамас» сообщал, что место содержания Идана Александра подверглось израильской бомбардировке. О его состоянии после этого не сообщалось. Арабские СМИ писали, что США вели переговоры с палестинскими боевиками об освобождении Идана Александра напрямую.

Лусине Баласян