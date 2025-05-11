Президент США пролетит мимо ближайшего союзника

Дональд Трамп начинает 13 мая свое дебютное зарубежное турне в рамках второго срока на посту президента США. Первым пунктом назначения американского лидера станет Саудовская Аравия. В Израиле с опаской смотрят на подготовку к этой поездке: СМИ распространили сообщение, что во время визита Дональд Трамп может объявить о признании палестинского государства. В окружении президента США говорят, что тот не испытывает особой симпатии к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который, по мнению Трампа, злоупотребляет расположением Вашингтона, не давая ничего взамен, и теперь хочет поставить на место главу израильского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Зарубежную поездку Дональд Трамп начнет с Саудовской Аравии, где должен состояться саммит США—Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Затем 47-й президент США планирует отправиться в ОАЭ и Катар. Для посещения других ближневосточных стран, в том числе Израиля, в графике господина Трампа места не нашлось.

Ожидается, что турне американского президента почти полностью будет посвящено заключению инвестиционных соглашений между Вашингтоном и аравийскими столицами, а также вопросам торговли в условиях новой таможенной политики США, анонсировали в Госдепартаменте.

Несмотря на то что визит американского лидера в регион проходит на фоне продолжающейся операции Израиля в секторе Газа, палестинский вопрос вряд ли будет доминировать на переговорах, отметил в беседе с американским изданием The Media Line дипломат одной из стран ССАГПЗ. В то же время он добавил: во время поездки господин Трамп, скорее всего, «презентует декларацию о признании Америкой Государства Палестина», а также «о создании палестинского государства без "Хамаса"».

Это стало бы сенсационным сдвигом в позиции США и, по словам собеседника The Media Line, позволило бы повысить привлекательность «соглашений Авраама» — серии договоров о нормализации дипломатических отношений между Израилем и странами арабского мира. Дональд Трамп стал инициатором подобных соглашений во время своего первого президентского срока.

Сейчас, в условиях продолжающейся войны в Газе «соглашения Авраама» потеряли привлекательность для стран арабского мира, выступившего против неизбирательных израильских бомбардировок палестинского анклава.

В преддверии визита господина Трампа на Ближний Восток саудовский правящий дом даже предупредил США, что не намерен включать в повестку двусторонних переговоров арабо-израильскую нормализацию, сообщали источники The Middle East Eye (MEE).

И, судя по всему, Вашингтон воспринял это предупреждение всерьез. По словам источников Reuters, администрация Трампа перестала увязывать углубление двусторонних контактов между США и Саудовской Аравией, в том числе в ядерной сфере, с перспективой того, чтобы королевство подписало «соглашение Авраама».

Другим компромиссным решением администрации господина Трампа стало объявление о прекращении ударов по йеменским хуситам, против которых США с 15 марта вели активные боевые действия. По данным MEE, администрация Трампа договорилась с хуситами о перемирии, потому что это одно из требований Эр-Рияда в рамках организации американо-аравийского саммита.

При этом Израиль, по которому хуситы пытаются наносить ракетные удары с октября 2023 года, оказался не только не охвачен договоренностями между США и йеменскими боевиками, но и не был проинформирован о самом факте сделки. На это указали комментарии посла США в Израиле Майка Хакаби, который подчеркнул: Вашингтон не обязан спрашивать чьего-либо разрешения для заключения подобных соглашений.

Как поясняют источники Israel Hayom в окружении Трампа, американский лидер разочарован Биньямином Нетаньяху. По мнению главы Белого дома, израильский премьер сознательно затягивает решение важнейших проблем, в том числе урегулирование ситуации в Газе.

А это бросает вызов интересам США. Кроме того, господин Трамп по-прежнему зол на господина Нетаньяху из-за его попытки оказать влияние на Майка Уолца, экс-советника президента США по национальной безопасности. По данным The Washington Post, политики кулуарно обсуждали сценарий удара по Ирану, в то время как американский лидер делал ставку на дипломатию.

По мнению собеседников Israel Hayom, в этих обстоятельствах президент США решил действовать без оглядки на интересы еврейского государства. Израильские спецслужбы уже предупредили правительство, что растущая дистанция с США может нанести ущерб национальной безопасности Израиля.

В разговоре с “Ъ” старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин предположил, что господин Трамп не игнорирует интересы Израиля, а пытается найти компромисс. «Все его действия свидетельствуют о больших амбициях: он хочет не только помирить Россию и Украину, Индию и Пакистан, но и снизить эскалацию на арабо-израильском направлении — самом проблематичном и важном для США с исторической точки зрения»,— отметил эксперт.

По словам собеседника “Ъ”, глава Белого дома смотрит на ситуацию «с точки зрения эффективного менеджера-предпринимателя».

Не исключено, полагает он, что именно поэтому президент Трамп идет на ограниченные тактические уступки палестинцам вопреки мнению израильской стороны. «Если ему удастся помирить весь мир — Москву и Киев, Дели и Исламабад, Израиль и Палестину, то тогда он станет миротворцем не просто в собственном воображении, а в реальности. Тогда его кандидатуру сложно будет проигнорировать при вручении Нобелевской премии мира»,— резюмировал господин Кошкин.

Нил Кербелов