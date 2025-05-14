Бизнесмен Репик: глава Uniqlo дал обещание не возвращаться в Россию

Японская сеть магазинов одежды Uniqlo не вернется на российский рынок, потому что такое обещание дал глава компании Тадаси Янаи. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель «Деловой России» Алексей Репик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По его словам, господина Янаи «вынудили дать такое обещание», в том числе из-за массовых акций протеста у офисов компании в Японии. При этом бренду, «возможно, и хотелось бы вернуться», но он вынужден «работать в новых условиях», заявил господин Репик со ссылкой на слова главы японской компании.

«Он говорит: "Я дал слово и буду его держать, потому что для меня честь имеет значение"»,— утверждает господин Репик.

Uniqlo объявила о временной приостановке работы своих магазинов в России после начала военной операции на Украине. До марта 2022 года под брендом Uniqlo в РФ работало 50 точек. По состоянию на конец января 2023 года их осталось 27, к августу того же года Uniqlo расторгла последние договоры аренды с торговыми центрами и свернула весь бизнес в России.

В феврале 2025 года Союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) рассмотреть возвращение в РФ. Президент Владимир Путин при этом говорил, что при оценке возможности возобновления работы иностранных компаний в приоритете должны быть интересы страны.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Иностранный бизнес пропустят через фильтр».